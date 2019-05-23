İdlib’de çatışmalar şiddetlendi

TERÖR örgütü el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) önceki gece, daha önce rejim güçlerinin ele geçirdiği İdlib’in güneyindeki Kefer Nabudah’ı geri almak için saldırı başlattığı ve buna Hama kırsalının en etkin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grubu Ceyş el İzze’nin de destek verdiği bildirildi. Yerel muhalif kaynaklar, HTŞ ve Ceyş el İzze’nin tank ve füze atışlarıyla bir harekât başlattığını doğrularken, bölgeye İdlib merkez yolundan mühimmat ve güç takviyesini kesmek için Rusya’nın da savaş uçaklarıyla Kefer Nabudah’ın kuzey kesimlerini çok ağır şekilde bombaladığı bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar, Suriye helikopterlerinin de bölgeye varil bombaları attığını ve sivil kayıplar yaşandığını duyurdu.

ALINDI İDDİASI

Muhaliflere yakın internet sitelerinde, HTŞ’nin saldırılarda rejime ait bazı zırhlı askeri araçları imha ettiği ve Kefer Nabudah’da üst düzey bir rejim subayını esir aldığı ileri sürüldü. HTŞ ve Ceyş el İzze’nin ilçenin güney kesiminden giriş yaptığı ve büyük bir bölümünü kontrol altına aldığı da iddia edildi. AP Ajansı’na göre ilerleyen saatlerde ise muhalifler iki hafta önce rejimin ele geçirdiği Kefer Nabudah’ın geri alındığını bildirdi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, “Esed, İran ve Rusya İdlib’in kolay lokma olduğunu zannediyordu, ancak sahadaki kahramanlarımız, bu terör ittifakını dumura uğrattı. Zira bunlar sivilleri hedef alıp, halkın evlerini yıkmayı kendine adet edinmişti. ÖSO kahramanlarını ve devrimcilerimizi binlerce kez tebrik ediyoruz” açıklamasını yaptı.

REJİM DE BOMBALADI

HTŞ ve Ceyş el İzze’nin Kefer Nabudah’ı tamamen geri almak için başlattığı saldırıya Rusya ve rejim güçlerinin ağır bombardımanla yanıt verdiği bildirildi. Yerel muhalif kaynaklar, dün öğle saatleri itibariyle Maarat El Numan’da 7, Maarat Horma’da da 1 sivilin hayatını kaybettiğine dair haberler geldiğini bildirdi. Helikopterlerden varil bombası atan, Hama kırsalının kuzeyinden de top ve füze atışlarıyla muhalif mevzileri vuran rejim birliklerinin dün ayrıca Halep’in kuzeybatı kırsalında da saldırı yaptığı belirtildi.

BİLGİ NOTU



ABD Dışişleri, “Esad rejiminin 19 Mayıs 2019 sabahı Suriye’nin kuzeybatısında yapılan bir klor saldırısı da dahil olmak üzere, yeniden kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görmeye devam ediyoruz” açıklaması yapmıştı. Rusya ise provokasyon uyarısında bulunmuştu.