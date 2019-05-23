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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İdlib’de çatışmalar şiddetlendi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib’de çatışmalar şiddetlendi

Suriye’de çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’in güneyinde silahların suskunluğu 24 saati dolduramadan bozuldu. İdlib vilayetinde HTŞ ve ÖSO bileşeni Ceyş el İzze, rejimin ele geçirdiği Kefer Nabudah’ı geri almak için harekât başlattı.

TERÖR örgütü el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) önceki gece, daha önce rejim güçlerinin ele geçirdiği İdlib’in güneyindeki Kefer Nabudah’ı geri almak için saldırı başlattığı ve buna Hama kırsalının en etkin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grubu Ceyş el İzze’nin de destek verdiği bildirildi. Yerel muhalif kaynaklar, HTŞ ve Ceyş el İzze’nin tank ve füze atışlarıyla bir harekât başlattığını doğrularken, bölgeye İdlib merkez yolundan mühimmat ve güç takviyesini kesmek için Rusya’nın da savaş uçaklarıyla Kefer Nabudah’ın kuzey kesimlerini çok ağır şekilde bombaladığı bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar, Suriye helikopterlerinin de bölgeye varil bombaları attığını ve sivil kayıplar yaşandığını duyurdu.

ALINDI İDDİASI

Muhaliflere yakın internet sitelerinde, HTŞ’nin saldırılarda rejime ait bazı zırhlı askeri araçları imha ettiği ve Kefer Nabudah’da üst düzey bir rejim subayını esir aldığı ileri sürüldü. HTŞ ve Ceyş el İzze’nin ilçenin güney kesiminden giriş yaptığı ve büyük bir bölümünü kontrol altına aldığı da iddia edildi. AP Ajansı’na göre ilerleyen saatlerde ise muhalifler iki hafta önce rejimin ele geçirdiği Kefer Nabudah’ın geri alındığını bildirdi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, “Esed, İran ve Rusya İdlib’in kolay lokma olduğunu zannediyordu, ancak sahadaki kahramanlarımız, bu terör ittifakını dumura uğrattı. Zira bunlar sivilleri hedef alıp, halkın evlerini yıkmayı kendine adet edinmişti. ÖSO kahramanlarını ve devrimcilerimizi binlerce kez tebrik ediyoruz” açıklamasını yaptı.

REJİM DE BOMBALADI

HTŞ ve Ceyş el İzze’nin Kefer Nabudah’ı tamamen geri almak için başlattığı saldırıya Rusya ve rejim güçlerinin ağır bombardımanla yanıt verdiği bildirildi. Yerel muhalif kaynaklar, dün öğle saatleri itibariyle Maarat El Numan’da 7, Maarat Horma’da da 1 sivilin hayatını kaybettiğine dair haberler geldiğini bildirdi. Helikopterlerden varil bombası atan, Hama kırsalının kuzeyinden de top ve füze atışlarıyla muhalif mevzileri vuran rejim birliklerinin dün ayrıca Halep’in kuzeybatı kırsalında da saldırı yaptığı belirtildi.

BİLGİ NOTU

ABD Dışişleri, “Esad rejiminin 19 Mayıs 2019 sabahı Suriye’nin kuzeybatısında yapılan bir klor saldırısı da dahil olmak üzere, yeniden kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görmeye devam ediyoruz” açıklaması yapmıştı. Rusya ise provokasyon uyarısında bulunmuştu.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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