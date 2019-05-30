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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İdlib’de bombardıman sürüyor

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İdlib’de bombardıman sürüyor

Suriye'de Esad rejimi ve müttefiki Rusya, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”ne dün sahur saatinden itibaren düzenledikleri hava saldırılarında 13 sivilin ölümüne, çok sayıda sivilin yaralanmasına sebep oldu.

Esad rejimi ile Rusya, Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Abidin, Şeyh Mustafa, Serce, El Bara, el Habit, İhsem, Sermin ce Ureynine köyleri ile Hama’nın Kefer Zita ilçesine hava saldırıları yaptı. Esad rejimi ve destekçilerinin önceki akşam saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 33’e çıktı. Sivil Savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

24 SAĞLIK TESİSİ VURULDU

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yaklaşık bir aydır düzenlediği saldırılarda 24 sağlık tesisini bombalandığını açıkladı.

NİYE OKULLARI HASTANELERİ KORUMUYORSUNUZ

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaş tartışıldı. BM Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ursula Mueller, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesine, “Bu konsey okullara ve hastanelere yapılan saldırıları önlemek için neden somut bir eylemde bulunmuyor? Sivillerin üzerine rastgele bombalar düşerken yapılacak, söylenecek hiç mi bir şey yok” sorularını sordu.

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