İdlib’de bombardıman sürüyor
Suriye'de Esad rejimi ve müttefiki Rusya, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”ne dün sahur saatinden itibaren düzenledikleri hava saldırılarında 13 sivilin ölümüne, çok sayıda sivilin yaralanmasına sebep oldu.
Esad rejimi ile Rusya, Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Abidin, Şeyh Mustafa, Serce, El Bara, el Habit, İhsem, Sermin ce Ureynine köyleri ile Hama’nın Kefer Zita ilçesine hava saldırıları yaptı. Esad rejimi ve destekçilerinin önceki akşam saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 33’e çıktı. Sivil Savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
24 SAĞLIK TESİSİ VURULDU
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yaklaşık bir aydır düzenlediği saldırılarda 24 sağlık tesisini bombalandığını açıkladı.
NİYE OKULLARI HASTANELERİ KORUMUYORSUNUZ
BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaş tartışıldı. BM Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ursula Mueller, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesine, “Bu konsey okullara ve hastanelere yapılan saldırıları önlemek için neden somut bir eylemde bulunmuyor? Sivillerin üzerine rastgele bombalar düşerken yapılacak, söylenecek hiç mi bir şey yok” sorularını sordu.
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