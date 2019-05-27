İdlib'de 'Beyaz fosfor kullanıldı' iddiası
Suriye'de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde saldırılarını sürdüren rejim birliklerinin önceki gece, stratejik açıdan öneme sahip M-5 karayolu üzerinde bulunan Han Şeyhun ile Abidin bölgelerinde beyaz fosfor bombası kullandığı öne sürüldü.
Yerel kaynaklar, her iki bölgeye yapılan saldırı sonrası havada asılı duman tabakası kalması nedeniyle, saldırının beyaz fosfor bombası olarak değerlendirildiğini söyledi. Bombaların isabet ettiği ekili alanlarda çıkan yangınların da sönmediği aksine büyüyerek yayıldığı bildirildi. Rejim güçleri Halep’ten Şam’a kadar inen M-5 karayolunun üzerinde bulunan Han Şeyhun’u hemen her gün bombalıyor. Yoğun bombardıman nedeniyle bölgede sivil halkın yaşamadığı ancak terör örgütü el Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) bu bölgede silah depoları ile mevzileri bulunduğu belirtiliyor.
CİĞERLERDE YARAYA YOL AÇIYOR
Beyaz fosfor bombası, fosfor dumanının teneffüs edilmesiyle ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğularak ölümüne neden oluyor. Ayrıca insan vücudu içten dışa doğru yanıyor. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmiyor.
Bu arada Esad rejimine yakın internet siteleri geçen hafta muhaliflerin geri aldıklarını açıkladıkları Kefer Nabudah ilçesinin yeniden Suriye ordusunun eline geçtiğini öne sürdü. Rejim güçleri, Hama’nın kuzeybatı kırsalında muhaliflerin bölgeden kaçarken bıraktıkları arasında Türkiye’nin verdiği bazı silahların da bulunduğunu iddia etti.
TEL RIFAT MUAMMASI
RUS askeri polisinin 10 Nisan tarihinde Türkiye ile anlaşmalı olarak Tel Rıfat’tan çekildiğinin bildirilmesinin ardından dün Şam rejimine yakınlığı ile bilinen Al Masdar News yayın organı, Rus birliklerinin terör örgütü YPG’nin denetimindeki bu yerleşim birimine geri döndüklerini duyurdu. Rus tarafının bu adımının bölgede İran ile Türk güçlerini karşı karşıya bırakmamak olduğu vurgulandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Tel Rıfat’taki son durum hakkında herhangi açıklama yapmadı. (Nerdun HACIOĞLU)
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