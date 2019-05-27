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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İdlib'de 'Beyaz fosfor kullanıldı' iddiası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib'de 'Beyaz fosfor kullanıldı' iddiası

Suriye'de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde saldırılarını sürdüren rejim birliklerinin önceki gece, stratejik açıdan öneme sahip M-5 karayolu üzerinde bulunan Han Şeyhun ile Abidin bölgelerinde beyaz fosfor bombası kullandığı öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, her iki bölgeye yapılan saldırı sonrası havada asılı duman tabakası kalması nedeniyle, saldırının beyaz fosfor bombası olarak değerlendirildiğini söyledi. Bombaların isabet ettiği ekili alanlarda çıkan yangınların da sönmediği aksine büyüyerek yayıldığı bildirildi. Rejim güçleri Halep’ten Şam’a kadar inen M-5 karayolunun üzerinde bulunan Han Şeyhun’u hemen her gün bombalıyor. Yoğun bombardıman nedeniyle bölgede sivil halkın yaşamadığı ancak terör örgütü el Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) bu bölgede silah depoları ile mevzileri bulunduğu belirtiliyor.

CİĞERLERDE YARAYA YOL AÇIYOR

Beyaz fosfor bombası, fosfor dumanının teneffüs edilmesiyle ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğularak ölümüne neden oluyor. Ayrıca insan vücudu içten dışa doğru yanıyor. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmiyor.

Bu arada Esad rejimine yakın internet siteleri geçen hafta muhaliflerin geri aldıklarını açıkladıkları Kefer Nabudah ilçesinin yeniden Suriye ordusunun eline geçtiğini öne sürdü. Rejim güçleri, Hama’nın kuzeybatı kırsalında muhaliflerin bölgeden kaçarken bıraktıkları arasında Türkiye’nin verdiği bazı silahların da bulunduğunu iddia etti.

TEL RIFAT MUAMMASI

RUS askeri polisinin 10 Nisan tarihinde Türkiye ile anlaşmalı olarak Tel Rıfat’tan çekildiğinin bildirilmesinin ardından dün Şam rejimine yakınlığı ile bilinen Al Masdar News yayın organı, Rus birliklerinin terör örgütü YPG’nin denetimindeki bu yerleşim birimine geri döndüklerini duyurdu. Rus tarafının bu adımının bölgede İran ile Türk güçlerini karşı karşıya bırakmamak olduğu vurgulandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Tel Rıfat’taki son durum hakkında herhangi açıklama yapmadı. (Nerdun HACIOĞLU)

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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