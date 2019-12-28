İdlib’de ağır bilanço

ESAD rejiminin Rusya ve İran’ın destekleriyle Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de 15 Aralık’tan itibaren yoğunlaştırmaya başladığı saldırılarda son 11 günde 86 sivil hayatını kaybetti. Rejimin hava saldırılarında 10 çocuk ve 11 kadın, Rusya’nın hava saldırılarında ise 11 çocuk ve 7 kadın hayatını kaybetti. Rejim ve Rusya’nın bombardımanlarında okullar 9, sağlık merkezleri 2, pazar yerleri ise 6 defa hedef alındı. Söz konusu 11 günlük sürede, Rusya ve rejim güçleri, saldırılardan kaçan sivillerin kullandıkları güzergâhları 9, sığınmacı kamplarını ise 3 kez bombaladı. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) bildirdiğine göre, rejime ait helikopterler sivil yerleşimlere en az 248 varil bombası saldırısı düzenledi.

NEREDEYSE BOMBOŞ

Birleşmiş Milletler, son iki haftada İdlib saldırıları nedeniyle 235 bin kişinin yerinden olduğunu duyurdu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) açıklamasına göre, saldırıların hedefindeki Maaret el Numan bölgesi kitlesel göçün ardından neredeyse tamamen boşaldı. Esad rejimi, son saldırıların ardından İdlib’de yoğun yerleşimin bulunduğu Maaret el Numan kasabasına 4 km mesafeye konumlandı. Saldırılar sonucu evini terk etmek zorunda kalarak Kerame köyüne gelen Muhammed Jellul, Rusya ve Esad rejiminin bir anda düzenlediği barbarca saldırılar sonucu İdlib’in güney kırsalından göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Jelul, “Maarret el Numan ilçesi ve kırsalındaki yerleşimlerde yaşayan halk, Suriye-Türkiye sınır hattına geldi. Şu an çadırlara ihtiyacımız var. Çadır varsa soba yok. Soba varsa yakacak odun veya yakıt bulunmuyor” dedi.

SALDIRILAR DURDU

- AA’nın haberine göre, Aralık’ın ortasında çok yoğunlaşan İdlib’e yönelik hava saldırıları 25 Aralık’ta durdu. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü.