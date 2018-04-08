İdlib’de 9’uncu gözlem noktası da tamam
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş İdlib’te 5 gün içinde iki gözlem noktası birden kurdu.
Geçen salı günü kurulan 12 numaralı sekizinci gözlem noktasının ardından dün de dokuzuncu gözlem noktasının kurulduğu bildirildi.
Astana anlaşmaları uyarınca Türkiye üç gözlem noktası daha kurarak, gözlem noktası sayısını 12’ye tamamlayacak.
Geriye kalan üç gözlem noktasının da İdlib’in güney noktalarında olması bekleniyor.
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