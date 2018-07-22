İdlib yolunda engelleme
Suriye’nin güneybatısından İdlib’e tahliye edilmek zorunda kalan yaklaşık 800 sivil, Esad rejiminin destekçisi İran güçleri tarafından dün Şam-Humus yolunda kuşatıldı.
Ülkenin güneybatısındaki Dera ilinden önceki gece gece çıkmak zorunda kalanları taşıyan 33 otobüslük konvoy, Şam-Humus yolunda İran Devrim Muhafızlarına bağlı silahlı milisler tarafından alıkonuldu.
322’si çocuk 175’i kadın toplam 799 kişilik konvoyun serbest bırakılması için tahliyeleri takip eden “Kuzey’de Müdahale Koordinatörleri “ grubu, rejimin garantörü Rusya’ya bu sivillerin serbest bırakılmalarını sağlama çağrısı yaptı.
Dera’dan ayrılan ikinci konvoy olan grubun yerel saatle 06.00 sularında varması bekleniyordu. 700 kişilik ilk konvoy önceki gün İdlib iline varmıştı.
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