‘İdlib mutabakatı tam uygulanmıyor’
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ankara ile Moskova arasında varılan İdlib mutabakatına yönelik uygulamada eksikler bulunduğunu söyledi.
Rus Rossiya-1 televizyonuna konuşan Peskov, Ankara ile Şam arasında 1998’de imzalanan ve Türkiye’nin Suriye sınır bölgesindeki teröristlere karşı kısıtlı sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirebilmesini öngören Adana Mutabakatı’na atıf yaptı. Peskov, “Önemli olan, bu uygulamanın sınırda devlet dışı bölgesel oluşumların meydana gelmesine hiçbir şekilde yol açmaması ve Suriye’nin toprak ve siyasal bütünlüğünü tehdit etmemesi” dedi. Rusya lideri Putin’in sözcüsü, “İdlib’le ilgili anlaşmalar tam olarak uygulanmıyor. (Rusya ile Türkiye liderleri arasındaki) Basın toplantısında da Rusya tarafından bazı sorunlara dikkat çekilmişti” ifadelerini kullandı.
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