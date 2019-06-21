İdlib kan gölüne döndü
SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyi son günlerin en yoğun çatışmalarına sahne oluyor.
Rusya’nın hava desteğini alan rejimin hedefi olan İdlib’de salı gecesi başlayan ve dün de süren çatışmalarda 100’den fazla insanın yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da, İdlib’deki saldırılar ve son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zaviye ve Morik’deki gözlem kulelerinin hedef alınmasıyla ilgili şunları söyledi: “Suriye’nin operasyonları, binlerce sivilin ölümüne ve tehcir edilmesine sebep oldu. Esed rejimi, Moskova’nın emir eri haline geldi. Rejim, Rusya olmasa Türkiye’ye ait askeri gözlem noktalarına saldırma cesaretini bulamazdı.”
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