İdlib gölgesinde anayasa çalıştayı
Rejim ve destekçilerinin Suriye’nin İdlib vilayetinde süren saldırıları dün Cenevre’de toplanan Suriye Anayasa Komitesi’nin ikinci tur görüşmelerine de yansıdı. Muhalifler, BM Temsilcisi’ne İdlib’de yaşanan saldırılardan duydukları rahatsızlığı iletti.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Suriye Anayasa Komitesi (SAK) toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı. AA’ya göre oturum öncesinde önceki akşam BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelen muhalifler, rejimin İdlib’de sivillere yönelik saldırılarının süreci olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.
Muhalifler, İdlib’in kuzeyindeki Kah köyünde bulunan çadır kampa düzenlenen saldırı için Pedersen’e uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Ayrıca, muhalifler, görüşmede başta İdlib olmak üzere ülkedeki tüm sivillerin ve sivil altyapı tesislerin korunması gerektiğinin altını çizdi.
REJİM İLERLİYOR
Çatışmasızlık bölgesi kabul edilse de Esad rejiminin İdlib’e yönelik saldırıları devam ediyor. Rejim, önceki gün Rusya’nın desteğiyle İdlib’de stratejik bir köy ve tepeyi ele geçirirken, Rus hava saldırısında bir hastane hizmet dışı kaldı, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı. Kensafra beldesine düzenlenen Rus saldırısında, Kivan Çocuk ve Kadın
Doğum Hastanesi ile Kensafra Camisi vuruldu. Saldırılar nedeniyle boşaltılmış olan mahallerde ölen ya da yaralanan olmadı. AA’nın drone ile kaydettiği görüntülerde, hastanenin tümüyle harabeye döndüğü görüldü.
KOMİTE TOPLANDI
Rus kuvvetlerin başı çektiği “Kaplan Güçleri” adı verilen 5. Lejyon ve İran destekli yabancı terörist gruplardan “Kudüs Tugayı”, İdlib’in güneydoğusundan Muşeyrife Tepesi’ni ele geçirdi. Tepe, İdlib’in ilçelerinden Maaretinuman’a kadar varan güzergâhın ilk savunma hattı niteliğinde bulunuyor. Tepenin ardından Um Halahil köyü de rejimin eline geçti.
İdlib’de gerilim sürerken Suriye Anayasa Komitesi’nin 45 kişilik yazım kurulu üyeleri, ikinci turun ilk toplantısı için dün öğle saatlerinde BM Cenevre Ofisi’nde toplandı. SAK’ın ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim’de başlayan ve 1 Kasım günü sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım tarihlerinde BM Cenevre Ofisi’nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.
BİLGİ NOTU
Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.
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