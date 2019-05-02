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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.05.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne hava saldırısı

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'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne hava saldırısı

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen yoğun hava saldırısında 2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda sabah saatlerinden bu yana 2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Kansafra beldesine, Termela, Bsekla Has ve Abdin köylerinin yakınlarına, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesine, batı kırsalındaki El Hüveyz köyüne yoğun hava ve kara saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İdlib'in güney kasabasında Kansafra beldesi ile Bsekla köyüne düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil yaralandı.

Diğer yandan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Esed rejiminin Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesinde ilerleme girişimini püskürttü.

Dün Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesi ile Halep'in batı kırsalındaki Raşidin ve Han El Asal bölgelerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

MUHALİFLERE AİT UÇAK GÖZLEMEVİNDEN AÇIKLAMA

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabından Kansafra beldesi ile Bsekla köyüne yapılan saldırılarla ilgili paylaştığı mesajında, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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