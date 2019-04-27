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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.04.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısı

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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısı

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan İdlib'in güney kırsalındaki Kevkebe ve El Fakii köyleri ile Hama'nın batı kırsalındaki Amkiyye köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Amkiyye'ye gerçekleştirilen hava saldırında 5 sivil hayatını kaybetti.

Kevkebe, Amkiyye ve El Fakii köylerine yapılan hava saldırılarılar ile ilgili muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesabı, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

KİFRENBİL İLÇESİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN KARA SALDIRILARINDA BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinde top, roket ve havan saldırılarıyla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içersindeki İdlib'in Kifrenbil ilçesi ile Hama'nın Latamine, Kefer Zita ve Morik yerleşimlerini hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki Kifrenbil'e bombardımanında bir çocuk hayatını kaybetti.

Hama'nın Latamine ilçesine öğle saatlerine düzenlen hava saldırısında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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