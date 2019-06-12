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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında çok sayıda ölü var

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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında çok sayıda ölü var

Suriye'de Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne dün gece geç saatlerde düzenlediği saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki" sivil yerleşimlere dün gece geç saatlerde yaptığı hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejime ait savaş uçakları, İdlib ilinin güneyindeki Kefer ayn, Has ve Tebbiş köylerine gece geç saatlerde yoğun hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib’in güneyindeki Has'da 2, Tabbiş'te 1 ve Kefer Ayn köyünde 5 olmak üzere toplam 8 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekipleri, Kefer Ayn beldesine gerçekleşen hava saldırılarının çok şiddetli olduğunu ve ölenlerin sayısının yükselebileceğini ifade etti.

Son 3 günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik kara ve hava saldırılarında 28 sivil hayatını kaybetmişti.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 659 sivilin yaralandığını belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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