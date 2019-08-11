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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İdlib bayrama acı içinde giriyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib bayrama acı içinde giriyor

Suriye’de “Çatışmasızlık bölgesi” adı bir anlamda kağıt üzerinde kalan İdlib, Kurban Bayramı’na da acı içinde giriyor.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da (Astana) bu ay başında yapılan 13. Garantörler Toplantısı sırasında İdlib’de varılan ateşkesi, muhalif güçler belirlenen hatta geri çekilmediği gerekçesiyle tek taraflı bozarak yeniden saldırı başlatan Esad rejimi bölgenin güney kesimlerinde büyük kazanımlar elde etmeye devam ediyor.

RUSYA HAVADAN VURUYOR

Yerel muhalif kaynaklar rejim güçlerine Rusya’nın hava bombardımanıyla destek verdiğini, önceki gün ve dün çok sayıda savaş uçağının Hmeymim’deki üsten kalkarak İdlib’in güneyini bomba yağdırdığını öne sürdüler. Aynı kaynaklar, rejim güçlerinin yaptığı bu hamleyle Latamina’yı önemli ölçüde İdlib vilayetinden kopardığı bilgisini paylaştı. Rejimin ana hedefinin Latamina ile bu ilçenin kuzeyinde kalan bir diğer stratejik nokta olan Kefer Zita arasındaki bağlantıyı kesmek olduğu bildirildi.

Bu yol kesildikten sonra rejim birliklerinin her iki bölgeye de rahatlıkla ilerleyebileceği belirtildi. Kefer Zita’nın alınması durumunda rejim güçleri, İdlib merkezine giden yol üzerinde bulunan Han Şeyhun ve Maarat el Numan ilçelerine biraz daha yaklaşmış olacak. Rejim güçleri daha önce de Madik Kalesi ve çevresini muhaliflerden almıştı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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