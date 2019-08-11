İdlib bayrama acı içinde giriyor
Suriye’de “Çatışmasızlık bölgesi” adı bir anlamda kağıt üzerinde kalan İdlib, Kurban Bayramı’na da acı içinde giriyor.
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da (Astana) bu ay başında yapılan 13. Garantörler Toplantısı sırasında İdlib’de varılan ateşkesi, muhalif güçler belirlenen hatta geri çekilmediği gerekçesiyle tek taraflı bozarak yeniden saldırı başlatan Esad rejimi bölgenin güney kesimlerinde büyük kazanımlar elde etmeye devam ediyor.
RUSYA HAVADAN VURUYOR
Yerel muhalif kaynaklar rejim güçlerine Rusya’nın hava bombardımanıyla destek verdiğini, önceki gün ve dün çok sayıda savaş uçağının Hmeymim’deki üsten kalkarak İdlib’in güneyini bomba yağdırdığını öne sürdüler. Aynı kaynaklar, rejim güçlerinin yaptığı bu hamleyle Latamina’yı önemli ölçüde İdlib vilayetinden kopardığı bilgisini paylaştı. Rejimin ana hedefinin Latamina ile bu ilçenin kuzeyinde kalan bir diğer stratejik nokta olan Kefer Zita arasındaki bağlantıyı kesmek olduğu bildirildi.
Bu yol kesildikten sonra rejim birliklerinin her iki bölgeye de rahatlıkla ilerleyebileceği belirtildi. Kefer Zita’nın alınması durumunda rejim güçleri, İdlib merkezine giden yol üzerinde bulunan Han Şeyhun ve Maarat el Numan ilçelerine biraz daha yaklaşmış olacak. Rejim güçleri daha önce de Madik Kalesi ve çevresini muhaliflerden almıştı.
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