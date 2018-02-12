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    İçişleri Bakanlığı'ndan terör listesine Salih Müslim güncellemesi

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:

    Terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklendi. 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim ile ismi son olarak Soçi skandalıyla gündeme gelen Mihraç Ural da yer aldı

    Habertürk gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede sol görüşü savunduğu ifade edilen örgütlerden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor.
    Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi.

    URAL'IN İSMİ KIRMIZIDA

    Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı.

    FEHRİYE ERDAL DA LİSTEYE EKLENDİ
    Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL.

    TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Mahmut Tanal "Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır" demişti.

    Etiketler: TERÖR , içişleri bakanlığı , salih müslim
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