İçişleri Bakanı Soylu Bulgaristan'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.
Başbakanlık Binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.
Sınır güvenliği, göç, terör ve uyuşturucuyla mücadele gibi konuların ele alındığı toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artırılması konusunda temenniler dile getirildi.
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin derinliği ve ortak kültüre dikkati çeken Bulgaristan Başbakanı Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın dostluğundan bahsetti.
Borisov, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna vurgu yaparak, kurumlar arası ve özellikle iki ülkenin cumhuriyet başsavcılıkları arasında ciddi temasların bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile göç anlaşmasına dikkati çeken Borisov, Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini kaydetti.
Borisov, görüşme sonrasında İçişleri Bakanı Soylu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı gösterdi.
Toplantıya Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'un yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy katıldı.
Başbakan Borisov, Bulgaristan'a bir günlük resmi ziyaretle gelen Bakan Soylu'yu kabul ettikten sonra yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.
Görüşmede Bakan Soylu ile özellikle güvenlik alanındaki ikili iş birliğini ele aldıklarını kaydeden Borisov, "Türkiye, hem Avrupa Birliği hem de Bulgaristan’ın stratejik ortağıdır. Türkiye bizim komşumuz, dostumuz, NATO’da müttefikimiz ve aynı zamanda güvenlik ve kamu düzen alanında önemli bir ortağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Güvenlik konularının yanı sıra düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve örgütlü suçlarla mücadele konularının da görüşüldüğünü aktaran Borisov, istikrarlı ikili ilişkiler ve sürdürülebilir iş birliğinin Bulgaristan dış siyasetinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.
Borisov, Bulgaristan'ın Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirip yoğunlaştırmaya hazır olduğunun altını çizerek, "Şu sıralarda özellikle uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı başarılı ortak operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Biz bu iş birliğinin tüm alanlarındaki bilgilendirme çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i ziyaret etti.
Soylu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'la görüşmesinin ardından Başmüftülüğe geçerek burada yetkililerle bir araya geldi.
Başmüftü Aliş'ten Bulgaristan'daki Müslümanların durumları hakkında bilgi alan Soylu, daha sonra cuma namazı için yürüyerek Kadı Seyfullah Efendi Camisi'ne gitti.
Soydaşlar, burada cuma namazını kılan Soylu'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Soylu, camiden çıkanlarla bir süre sohbet etti, bazı soydaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Soylu'ya, cuma namazında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Serdengeçti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy eşlik etti.
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