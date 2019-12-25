İçi dışı bir anatomi öğretmeni

Sınıfa beyaz bir paltoyla giren öğretmen Veronica Duque, derse üzerinde iç organların bulunduğu kostümle devam etti. 43 yaşındaki öğretmen, dördüncü sınıf talebelerine iç organların vücudun neresinde olduğuna dair bir görsellik kazandırmak için bu yönteme başvurduğunu söyledi.