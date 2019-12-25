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Dünya
25.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İçi dışı bir anatomi öğretmeni

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İçi dışı bir anatomi öğretmeni

İSPANYA’nın Valladolid kentindeki bir okuldaki fen bilimleri öğretmeni, çocuklara vücutta organların yerini öğretebilmek için sıradışı bir metoda başvurdu.

Sınıfa beyaz bir paltoyla giren öğretmen Veronica Duque, derse üzerinde iç organların bulunduğu kostümle devam etti. 43 yaşındaki öğretmen, dördüncü sınıf talebelerine iç organların vücudun neresinde olduğuna dair bir görsellik kazandırmak için bu yönteme başvurduğunu söyledi.

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