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    İbret için ‘Naziler’i sildirmeyecekmiş!

    BERLİN
    26.02.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Essen kentinde “Çok fazla geliyorlar” diye yabancılara gıda yardımını kesen aşevi müdürü Jörg Sartor, yoğun tepki ve baskılar üzerine istifayla tehdit etti. Aşevinin duvarlarına ve araçlarına tepki için yazılan “Nazi” yazılarını ise ibret için sildirmeyeceğini söyledi.

    ALMANYA’nın Essen kentinde 1995 yılından beri muhtaçlara haftada dört kez yiyecek ve gıda ürünleri dağıtan Essen Aşevi’nin yabancılara girişi yasaklamasına karşı tepkiler dinmiyor. Aşevinin duvarları ve altı aracına “Nazi” yazısı yazılması üzerine aşevi müdürü Jörg Sartor istifa edeceği tehdidinde bulundu. 

    Aşevinin duvarları ve altı aracına “Nazis” (naziler), “Scheiss auf Nazis” (Pis naziler) gibi yazılar yazıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Aşevi müdürü Sartor, yazıları sildirmeyeceğini söyledi ve “Araçlar kentte bu yazılarla dolaşsın ve herkes görsün. Burada gönüllü yardım edenlere karşı bir saygısızlık bu. Ben severek bunu yapıyordum. Ama artık heyecanım kalmadı. Havluyu atmak üzereyim” diye tepki gösterdi.

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    Aşevi müdürü Sartor, dengeyi sağlayıncaya kadar yabancıları aşevine almama uygulamasına devam edeceklerini, sadece Alman pasaportlulara yardım vereceklerini söyledi.
    Essen Aşevi, gelen muhtaçların yüzde 75’i yabancı, Alman muhtaçlar dışlandı diye ocak ayından itibaren yabancılara gıda yardımını durdurma kararı almıştı. Aşevi sadece Alman pasaportluları içeri alıyor.

    Etiketler: Tafel , 'naziler'i sildirmeyecek , avrupadan haberler , ibret
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