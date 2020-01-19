İbiza’da alkol ve balkon yasağı

Buna göre açık alanda alkol tüketimi yasaklanırken, ‘happy hours’ olarak bilinen ucuz içki satışı saatleri de yapılamayacak. Bölgede çok yaygın olan ve ölümlere sebebiyet veren otel balkonlarından havuza atlayan turistler hemen tesisten çıkarılacak ve 60 bin Euro’ya kadar para cezası verilebilecek. İbiza, Mayorka, Palma gibi dünyaca ünlü turistik kentleri olan Balear Adaları, yılda 13 milyondan fazla yabancı turisti konuk ediyor.