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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

İbadi siyaseti bırakmayacağını açıkladı

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İbadi siyaseti bırakmayacağını açıkladı

Irak'ta görevini kısa süre içinde devretmeye hazırlanan Başbakan Haydar el-İbadi siyaseti bırakmayacağını belirtti.

Irak Meclisi'nde 42 sandalyesi bulunan Nasır Koalisyonu'nun lideri Haydar el-İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, başbakanlıktan ayrılmasıyla siyaseti bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

İbadi, açıklamasında, "Bundan sonraki mevki ve görevim ne olursa olsun siyaseti bırakmayacağımı duyuruyorum. Devletin birliği ve egemenliğini koruyup devlet müessesesinin sağlam şekilde kalkındırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız Nasır Koalisyonu'nun programını önemsiyorum. Gelecek dönemdeki tek seçimim, milletvekilliği ve meclis dışındaki siyasi faaliyetlerim olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümette bakanlık talebinde bulunmadıklarını vurgulayan İbadi, ancak kendisine görev teklif edilirse Nasır Koalisyonu'nun siyasi vizyonuyla uyuşması hâlinde kabul edebileceğini belirtti.

İBADİ'YE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEKLİFİ

Öte yandan siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Adil Abdulmehdi, İbadi'ye kabinede Dışişleri Bakanı olarak yer almasını teklif etti.

Siyasi kaynaklar, İbadi'nin söz konusu teklifi değerlendirme aşamasında olduğunu kaydediyor.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Siyasi gruplarla görüşmelerini sürdüren Abdulmehdi'nin yeni kabineyi haftaya açıklaması bekleniyor.

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