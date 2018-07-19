Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füzenin havada etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Cazan kentine attığı balistik füzeyi havada imha etti.
Öte yandan Husilerin El-Mesire kanalında yer alan haberde, Cazan kentine Bedir 1 balistik füzesi fırlatıldığı belirtildi.
Husilerin, dün Riyad'da Suudi Arabistan'ın milli petrol kuruluşu ve dünyanın en büyük enerji şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol rafinerisine "drone" ile saldırı düzenlediği iddia edilmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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