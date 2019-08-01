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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
01.08.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Demmam kentine uzun menzilli balistik füze saldırısı düzenledi.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nde yer alan Demmam kentindeki önemli bir askeri hedefe gelişmiş balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirtti.

Balistik füze saldırısının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e düzenlediği saldırılara bir misilleme olduğunu ifade eden Seri, Suudi Arabistan'daki tüm yabancı şirketlere ve sivillere askeri hedeflerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, bu sabah Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenlemiş, olayda ilk belirlemelere göre 25 kişi ölmüştü. Aden'de ayrıca sabah saatlerinde bir emniyet merkezine düzenlenen bombalı araçlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 20 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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