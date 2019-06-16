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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
16.06.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Husiler Suudi Arabistan'daki 2 havalimanına İHA ile saldırdı

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Husiler Suudi Arabistan'daki 2 havalimanına İHA ile saldırdı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havaalanı'nın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı ve saldırının başarılı olduğu belirtildi.

Saldırının Qasef-2 tipi İHA ile düzenlendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise Yemen'den Abha'ya fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği bilgisini paylaştı.

SUUDİ ARABİSTAN SALDIRIYA İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Suudi Arabistan makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Abha Havalimanı'na çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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