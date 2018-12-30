Husiler Hudeyde limanından çekiliyor
Yemen’deki Husi milisleri, Stockholm anlaşması çerçevesinde ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı’ndan çekilme sürecinin ilk aşamasını uygulamaya başladıklarını duyurdu. BM de çekilmeyi doğruladı. Limanın kontrolü Yemen hükümeti donanmasına teslim edildi.
Husilere bağlı SABA ajansına göre, Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler (BM) denetçiler komitesinden, Stockholm Anlaşması’nın ilk aşamasında öngörüldüğü gibi anlaşmanın diğer tarafının da (hükümet güçleri) Hudeyde’nin doğusu ile kritik diğer kısımlarından çekilmesini sağlamasını bekliyoruz.” Hudeyde için varılan ateşkes, 18 Aralık’ta yürürlüğe girmişti.
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