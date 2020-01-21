Hürriyet Libya’da... ‘Hayalimiz özgür ve sivil bir yönetim’

BAŞKENT Trablus’ta kentin yalnızca birkaç kilometre ötesindeki çatışmalar nedeniyle halkta belirgin olan güvensizlik ve endişe haline rağmen kent merkezinde olağan yaşam sürüyor. Konuşmaya çalıştığımız başkentlilerin büyük çoğunluğu siyasete ilişkin konuşmaktan kaçınarak ‘sadece barışçıl ve sivil bir Libya hayalinde olduklarını’ vurguladı.

TEK SOMUT ADIM TÜRKİYE’DEN

Hürriyet’e konuşan Jihan isimli genç kadın, “Anayasa ile yönetilen sivil bir ülke hayal ediyoruz. Barış için hamle yaptık ve geçmişteki devrimleri tersine çevirenlerle aynı masaya oturmayı kabul ettik. Ancak Nisan ayında Hafter’in Trablus’a saldırı başlatması kentteki herkesi şoke etti” diyor. Jihan, “Mısır, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Libya’daki krize müdahil olurken Libya’da barış istediğini söyleyen ülkeler neredeydi? Sadece Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni korumak için diğerleri gibi boş açıklamalar yapmak yerine somut bir adım attı. Ancak bu ülkeler Türkiye’yi krize müdahale eden ülke olarak gösterme çabasında. Türkiye’nin Libya ile askeri anlaşmasını iki ülkenin de faydasına görüyorum. Bu iki ülkenin imzaladığı yasal ve uluslararası bir anlaşma” diyor.

‘İNANCIMIZ SÜRÜYOR’

Çatışmalar nedeniyle oluşan stresi atmak isteyen halkın en büyük eğlencesi Şehitler Meydanı’nda güvercin beslemek... Şehitler Meydanı’nın devamında ise büyük bir mücevherat çarşısı bulunuyor. Çarşıdaki en büyük kalabalık, karaborsa alım satımın yapıldığı bir alanda toplanıyor. Esnaf ise siyasi görüşlerini paylaşma konusunda büyük tedirginlik içinde, konuşanlar görüşlerini kısık bir sesle dile getirmeyi tercih ediyor.

ATEŞKES KIRILGAN

Hürriyet’e konuşan bir esnaf, şehir merkezindeki akışın ateşkesten sonra daha normale döndüğünü, geceleri Trablus halkını uyutmayan bombalama seslerinin çok azaldığını söylüyor. Bir kuyumcu dükkânı sahibi ise her şeye rağmen Libya’da yeniden kalıcı barışın hâkim olacağına yönelik inancının sürdüğünü ifade ediyor. Önce siyaset hakkında konuşmayı reddeden bir esnaf karşı dükkândaki arkadaşının sorularımızı yanıtlaması üzerine cesaretlenerek Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya desteğini açıklıyor. Fotoğrafının çekilmesini istemeyen bir Trabluslu ise tanıdığı esnaf arkadaşlarının yanında geçmişte Muammer Kaddafi’ye yapılanın haksızlık olduğunu yüksek sesle söylüyor.

Trablus’taki çatışma alanları, şehrin herhangi bir yüksek noktasından görülebilecek kadar merkeze yakın bir konumda. Bu nedenle Trablus halkı, isyancı general Halife Hafter ateşkesi resmen imzalamasa da çatışma ve bombalama seslerinin oldukça azalması nedeniyle bir bakıma ‘ateşkesin kısmen yürürlükte’ olduğuna kulaklarıyla şahitlik edebiliyor. Trablus’un merkezinde, yakındaki çatışmalara rağmen bir enkaz hali mevcut değil.

Trablus’un güneyindeki çatışmalar nedeniyle evlerine giremeyenler kent merkezinde belirgin bir nüfus yoğunluğu oluşturmuş durumda. Önceki gün düzenlenen Berlin Zirvesi esnasında Trablus’un güneyindeki Hafter saldırıları ise halkta büyük bir hayal kırıklığı yaşanmasına neden oldu. Hamza isimli bir üniversite öğrencisi, bütün yabancı kuvvetlerin ülkeden çıktığı ve ulusal birliğin sağlandığı bir Libya için mücadele verdiklerini söylüyor.

(Hürriyet muhabiri İlker SEZER, Libya’nın başkenti Trablus’ta halka ateşkes ve barış girişimlerini sordu. Halkın çekingen ve temkinli tavrı dikkat çekti.)

PETROL PİYASALARINA HAFTER ‘DARBESİ’

LİBYA’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ülkedeki petrol ihracat limanlarını kapatması, küresel petrol piyasasına ağır darbe vurdu ve fiyatların yükselmesine yol açtı.

Beş petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, kesinti nedeniyle ülkede günlük yaklaşık 800 bin varil üretim kaybı olacağını duyurdu. Böylece Libya’da günlük ham petrol üretimi yaklaşık 1,2 milyon varilden 400 bin varile düştü. Kurum, kesintinin ülkede günlük 55 milyon dolar kayba neden olacağını açıklamıştı.

Hafta sonu, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 64.85 dolardan 66 dolara çıkarak yüzde 1.7 arttı. ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58.54 dolardan 59.66 dolara tırmanarak yüzde 1.9 yükseldi. Hafter güçleri petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi ellerinde tutarken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus’ta bulunan Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Feyiz es Serrac, Berlin’deki Libya kararlarına uyacaklarını, ancak Hafter ile masaya oturmayacaklarını söyleyerek petrol blokajına dikkat çekti ve “Eğer durum böyle devam ederse felaket olur” dedi.

İSYANCILAR TRABLUS’TA ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

LİBYA’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, Ayn Zara, Selahaddin ve Remle cephelerinde havan ve roket atışıyla ateşkesi ihlal etti.

Libyalı taraflar Berlin Konferansı’nda sahadaki ateşkese bağlı kalacakları vaadinde bulunsa da başkent Trablus çevresinden patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Ayn Zara, Selahaddin ve Remle cephelerinde rastgele havan ve roket atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Libya’daki taraflar ve uluslararası toplum, pazar günü Berlin’de toplanırken Hafter’e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. (AA)