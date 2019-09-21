Hürriyet Azad-Cammu Keşmir sınırında... Keşmir’i anlayan tek ülke Türkiye

HİNDİSTAN’IN özerk statüsünü kaldırdığı Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir eyaletinden 5 Ağustos’tan beri haber alınamıyor. Telefon hatları ve internetin kesildiği bölgede dışarı çıkma yasağı uygulanıyor. Yaklaşık dokuz milyon kişinin yaşadığı Cammu Keşmir’de 700 binden fazla Hindistan askeri bulunuyor. Özel statünün geri alınması kararının ardından bölgeden gizlice çıkarılan video görüntülerinde protesto eden yerel halka güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi görülüyor. Uluslararası medyaya da giriş izni verilmeyen bölgede ölü veya yaralılar hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Bir şekilde dışarı çıkanlardan alınan bilgiye göre hastalar hastaneye gidemiyor, yiyecek ve ilaç sıkıntısı baş göstermiş durumda.

ÜÇE BÖLÜNMÜŞ BÖLGE

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’i, Pakistan Hükümetini’nin daveti üzerine kalabalık bir gazeteci grubu olarak ziyaret ediyoruz. Bu bilgileri Cammu Keşmir’deki akrabalarından haftalardır haber alamayan sınır komşusu Azad Keşmir sakinleri anlatıyor. Delhi Yönetimi, en büyük Müslüman nüfusunun bulunduğu tek eyaleti Cammu Keşmir’i denetimi altında tutarken, Pakistan ise Azad Keşmir’i kontrol ediyor. Keşmir’in küçük bir bölümü de Çin’in kontrolü altında bulunuyor.



Hürriyet muhabiri Sevil Erkuş, Cammu Keşmirli göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti.

DÜNYA NİYE SUSKUN

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Sardar Masood Khan, gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: “Keşmir konusunu anlayan ve savunabilen tek ülke Türkiye. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Azad Cammu Keşmirliler tarafından çok seviliyor ve sayılıyor. Uluslararası toplum artık bu insanlık dışı durumun durdurulması için Hindistan’daki Modi hükümeti üzerinde baskı kurmalı. Çin, Türkiye ve İran, açıkça Hindistan’ı eleştiriyor. Ancak dünyanın geri kalanı, güçlü uluslar ekonomik ve stratejik çıkarlarından dolayı Hindistan’ın eylemlerine sessiz kaldı.

SOYKIRIM İŞLENİYOR

Keşmir problemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin sunduğu kapsam çerçevesinde çözülmeli. Cammu Keşmir’de gece baskınlarında kadınlar ve yaşlılar tehdit ediliyor, gençler zorla alıkonulup işkence görüyor. Binlercesi gözaltında. Hindistan, uluslararası hukuku ihlal ederek bölgede soykırım yapıyor, savaş suçu işliyor. Modi, buraya Hindu’ları getireceğini açıkladı. Amacı, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da yaptığı gibi yasadışı yerleşimler kurmak.”

‘DOSTLUK KÖPRÜSÜ’ KAPALI

Azad Keşmir ve Cemmu Keşmir’de yaşayan Müslümanlar tıpkı Suriye-Türkiye sınırının ayırdığı akrabalar gibi. Sınır bölgesinde Chakothi köyündeyiz. Köyün Pakistan kontrolündeki yakasındayız. Aradan bir nehir geçiyor. Nehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün adı ‘dostluk köprüsü’. Ancak şu anda geçişlere kapalı. Hindistan tarafı seferleri durdurmuş. Hatta kaçak geçişleri engellemek için dikenli teller ardından mayınlarla bölgeyi ayırmış.

Pakistan ve Hindistan askerlerinin karakolları kimi yerde 70-100 metre yakınlıkta, karşı karşıya. Pakistan Ordusundan bölge komutanı Mohammed Umar, Hindistan askerlerinin kimi zaman kendilerine kimi zaman da sivillere ateş açtığını, yıllar içinde yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu söylüyor. En büyük zayiatın Hindistan askerlerinin kullandığı misket bombaları nedeniyle olduğunu anlatıyor. Pakistan da taciz ateşlerine karşılık veriyor.