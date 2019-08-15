Hürmüz devriyesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHürmüz devriyesi
GeriDünya Hürmüz devriyesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hürmüz devriyesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürmüz devriyesi

Umman Körfezi ile Basra Körfezi’ni bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı’nda ABD öncülüğünde deniz gücünün faaliyetleri sürerken, bir İngiliz savaş gemisi de bölgeye gidiyor. İran lideri Hasan Ruhani ise Körfez’de ‘yabancı’ güçlere ihtiyaç olmadığını vurguladı.

DÜNYADA üretilen toplam petrolün yüzde 25’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda hareketlilik devam ediyor. İran ile tanker gerilimi yaşayan İngiltere, Basra Körfezi’ne HMS Kent adlı fırkateyni gönderme kararı aldı. Karar, Londra yönetiminin İran’a karşı Basra Körfezi’nde uluslararası koalisyon kurup devriye gücü oluşturmaya yönelik Amerikan planına katılmayı kabul etmesini izliyor. HMS Kent, Hürmüz Boğazı’ndaki devriye görevini HMS Duncan’dan devralacak.

GEMİLER FAALİYETTE

HMS Kent’in komuta subayı Andy Brown yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Körfez’de halihazırdaki gerilimleri düşürmeye odaklanacağız. Ama aynı zamanda seyr-ü sefer serbestisinin korunmasını da garanti altına alacağız, bizim operasyona konuşlandırılma amacımız budur.” Öte yandan Körfez’deki ABD donanmasının faaliyetleri de sürüyor. ABD’ye ait 13’üncü Deniz Keşif Birimi’nde görev yapan amfibi saldırı gemisi USS Boxer Hürmüz Boğazı’nda devriye gezerken, geminin pistinde AH-1Z Viper tipi saldırı helikopterleri görüntülendi. ABD, geçen mayısta İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer silah kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti. Birleşik Krallık’ın da Bahreyn’de bir deniz üssü bulunuyor.

Hürmüz devriyesi

‘BÖLGE DEVLETLERİ YETER’

ABD ve İngiltere’nin bölgede İran’a karşı ortak devriye faaliyetine karşı Tahran’dan da bir açıklama geldi. İranlı ISNA haber ajansına göre dün kabine oturumunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde yeni bir koalisyon ile ilgili tüm propaganda mantıksız ve yapay. İran İslam Cumhuriyeti, tarihi bölgenin güvenliğini, buraya kıyısı olan devletler ile sağlamaya hazırdır” dedi. Körfez’de yabancı güçlere ihtiyaç olmadığını vurgulayan Ruhani, “Bölge devletleri bölgenin güvenliğini birlik, entegrasyon ve diyalog ile sağlayabilir” dedi. Ruhani, İsrail’in böyle bir koalisyonda yer alma ihtimaline ilişkin ise “İsrailliler yapabiliyorlarsa önce bulundukları yerin güvenliğini sağlasınlar” ifadelerini kullandı.

‘ÜÇÜNCÜ ADIMI ATACAĞIZ’

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB ülkelerine tanıdıkları 60 günlük ikinci sürenin ardından nükleer anlaşma kapsamında üçüncü adımı atacaklarını söyledi. Ruhani, “İran, taahhütlerini aşamalı olarak azaltmayı sürdürecek. Verdiğimiz 60 günlük sürenin ardından üçüncü adımı atacağız” dedi. İran, anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleri için AB ülkelerine 7 Temmuz’da ikinci 60 günlük süreyi tanımıştı.

HAMANEY’DEN HUSİLERE DESTEK

İRAN’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’i bölmeye çalıştığını savunarak buna karşı durulmasını istedi. Hamaney, Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam’ı Tahran’da kabul etti. Ali Hamaney, Yemen’deki savaş ile ilgili olarak “Suudi Arabistan ve BAE Yemen’i bölmenin peşinde. Bu komploya karşı güçlü şekilde durulmalıdır ve Yemen’in toprak bütünlüğü korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
Filistin yönetiminden Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısına kınama
Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki olaylara 'terör' yorumu
Semadirek Adası'nda binin üzerinde turist mahsur kaldı