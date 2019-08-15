Hürmüz devriyesi
Umman Körfezi ile Basra Körfezi’ni bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı’nda ABD öncülüğünde deniz gücünün faaliyetleri sürerken, bir İngiliz savaş gemisi de bölgeye gidiyor. İran lideri Hasan Ruhani ise Körfez’de ‘yabancı’ güçlere ihtiyaç olmadığını vurguladı.
DÜNYADA üretilen toplam petrolün yüzde 25’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda hareketlilik devam ediyor. İran ile tanker gerilimi yaşayan İngiltere, Basra Körfezi’ne HMS Kent adlı fırkateyni gönderme kararı aldı. Karar, Londra yönetiminin İran’a karşı Basra Körfezi’nde uluslararası koalisyon kurup devriye gücü oluşturmaya yönelik Amerikan planına katılmayı kabul etmesini izliyor. HMS Kent, Hürmüz Boğazı’ndaki devriye görevini HMS Duncan’dan devralacak.
GEMİLER FAALİYETTE
HMS Kent’in komuta subayı Andy Brown yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Körfez’de halihazırdaki gerilimleri düşürmeye odaklanacağız. Ama aynı zamanda seyr-ü sefer serbestisinin korunmasını da garanti altına alacağız, bizim operasyona konuşlandırılma amacımız budur.” Öte yandan Körfez’deki ABD donanmasının faaliyetleri de sürüyor. ABD’ye ait 13’üncü Deniz Keşif Birimi’nde görev yapan amfibi saldırı gemisi USS Boxer Hürmüz Boğazı’nda devriye gezerken, geminin pistinde AH-1Z Viper tipi saldırı helikopterleri görüntülendi. ABD, geçen mayısta İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer silah kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti. Birleşik Krallık’ın da Bahreyn’de bir deniz üssü bulunuyor.
‘BÖLGE DEVLETLERİ YETER’
ABD ve İngiltere’nin bölgede İran’a karşı ortak devriye faaliyetine karşı Tahran’dan da bir açıklama geldi. İranlı ISNA haber ajansına göre dün kabine oturumunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde yeni bir koalisyon ile ilgili tüm propaganda mantıksız ve yapay. İran İslam Cumhuriyeti, tarihi bölgenin güvenliğini, buraya kıyısı olan devletler ile sağlamaya hazırdır” dedi. Körfez’de yabancı güçlere ihtiyaç olmadığını vurgulayan Ruhani, “Bölge devletleri bölgenin güvenliğini birlik, entegrasyon ve diyalog ile sağlayabilir” dedi. Ruhani, İsrail’in böyle bir koalisyonda yer alma ihtimaline ilişkin ise “İsrailliler yapabiliyorlarsa önce bulundukları yerin güvenliğini sağlasınlar” ifadelerini kullandı.
‘ÜÇÜNCÜ ADIMI ATACAĞIZ’
İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB ülkelerine tanıdıkları 60 günlük ikinci sürenin ardından nükleer anlaşma kapsamında üçüncü adımı atacaklarını söyledi. Ruhani, “İran, taahhütlerini aşamalı olarak azaltmayı sürdürecek. Verdiğimiz 60 günlük sürenin ardından üçüncü adımı atacağız” dedi. İran, anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleri için AB ülkelerine 7 Temmuz’da ikinci 60 günlük süreyi tanımıştı.
HAMANEY’DEN HUSİLERE DESTEK
İRAN’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’i bölmeye çalıştığını savunarak buna karşı durulmasını istedi. Hamaney, Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam’ı Tahran’da kabul etti. Ali Hamaney, Yemen’deki savaş ile ilgili olarak “Suudi Arabistan ve BAE Yemen’i bölmenin peşinde. Bu komploya karşı güçlü şekilde durulmalıdır ve Yemen’in toprak bütünlüğü korunmalıdır” ifadelerini kullandı.
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