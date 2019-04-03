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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AA
03.04.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Hulusi Akar: FETÖ elebaşlarının isimleri Makedon kurumları ile paylaşıldı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Bakan Akar ve Shekerinska, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Akar, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasında zaten iyi olan ilişkileri daha da güçlendireceğini; Türkiye açısından Kuzey Makedonya'nın çok özel ve önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Akar, Türkiye'deki Makedon nüfus ile Kuzey Makedonya'daki Türk nüfusun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirterek, "Bütün Balkan ülkelerinin, özel olarak da Kuzey Makedonya'nın barış, istikrar, güven içinde olması bizim Türkiye olarak isteğimizdir. Bölgenin herhangi bir şekilde rekabet alanı olmamasını, ekonomi dahil her konuda Kuzey Makedonya ile işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İki ülke arasındaki eskiye dayanan ilişkilerin 1992'den sonra yeni bir safhaya geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz 1992'den beri her zaman Kuzey Makedonya ile beraber olduk, onlarla görüştük, konuştuk ve Kuzey Makedonya'nın siyasi, askeri, ekonomik alanda desteklenmesi için ne lazımsa, elimizden gelen her neyse bu konularda destek sağlamaya özel önem gösterdik. Uzun bir süre biz Makedonyayı kendilerini adlandırdıkları şekilde, anayasadaki isimleriyle her ortamda ifade etmeye özen gösterdik. Bu isim sorunun bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Makedonya'nın Avrupa Atlantik bağlarının güçlenmesini her bakımdan arzu ediyoruz. Bu konuda Kuzey Makedonya'nın her türlü girişimini destekliyoruz. Elimizden gelen neyse, hem NATO hem AB süreçlerin hızlanması için bize düşen ne varsa onu da Makedon kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle askeri alandaki ilişkilerimiz son derece gelişmiş durumda. Bugüne kadar Türkiye'de bin 200 civarında asker eğitim almış bulunuyor. Tatbikatlarımıza katılan birçok Makedon askeri bulunmakta. Bu konuda her türlü imkanımızı paylaştığımızı belirtmek istiyorum."

Bakan Akar, özellikle NATO'ya giriş hazırlıkları bakımından, eğitim öğrenim ve işbirliğinin önemli katkılar sunacağını belirterek, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın Afganistan'daki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye olarak Kuzey Makedonya ordusunun modernizasyonu dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha yineleyen Bakan Akar, "Bölgesel barış, Balkanların barışı için Kuzey Makedonya'nın Avrupa Atlantik entegrasyonunun önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda Kuzey Makedonya'nın, Makedon askerlerinin çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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