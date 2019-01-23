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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

"Hükümetimiz Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir"

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"Hükümetimiz Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir"

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, "Hükümetimiz, Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir. Malta olarak AB'nin genişleme politikalarını destekliyoruz. Sürdürülebilir barışçı ve müreffeh bir Avrupa için bu çabalar çok değerlidir." dedi.

Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı"nda, Türkiye ziyaretinde farklı konulara odaklanma fırsatına sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Malta arasındaki ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığını anlattı.

Malta ile Türkiye'nin rakip ülkeler olmadığını belirten Preca, "Çok iyi bir iş birliği ortamımız var. Bir sonraki mertebeye bunu hep birlikte taşıyabiliriz. Malta'nın stratejik potansiyeli çok yüksek, konumu itibarıyla Avrupa'nın kalbindeyiz. Benzer bir potansiyel Türkiye'de de var. Avrasya ve Akdeniz bölgeleri için Türkiye, çok önemli bir ülke. Aslında iki doğal merkeziz bu jeopolitik öneme haiz bölgede." diye konuştu.

Preca, Türkiye'ye güçlü ve farklı alanlarda faaliyet gösteren temsilcilerin yer aldığı özel sektör heyetiyle geldiklerini dile getirerek, toplantı sayesinde önemli fırsatların hayata geçirileceğine inandığını ifade etti. Preca, toplantı ve ikili görüşmeler sayesinde karşılıklı ilişkilerin ve özel sektörün daha da geliştirilebileceğini söyledi.

"ORTAK OLMAK, DOST OLMAK İSTİYORUZ"

Malta'nın son yıllarda önemli ekonomik gelişmeler kaydettiğine işaret eden Preca, şöyle devam etti:

"Doğrudan yabancı yatırım artıyor. Neredeyse 1 milyar avroluk bir artış oldu 2018'in ikinci çeyreğinde. Bu başarıyı daha da iyi anlamak için verileri iyi analiz etmek durumundayız. Malta'nın başarısı aynı zamanda Malta'daki şirketlerin başarısıyla mümkün. Artık Maltalı şirketler yeni iştiraklerin, yeni girişimlerin peşine düştü, Malta'nın da dışına açılmak istiyor. Diplomatik ve siyasi ilişkilerimiz gayet iyi, bunu daha somut iş işbirliklerine, özel sektör işbirliklerine dökmek durumundayız. Sosyal, ekonomik ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkarmak, halklarımızın bir araya gelmesini sağlamak ve sürdürülebilir dostlukların önünü açmak durumundayız. Bizler sadece tanış olmak istemiyoruz, aynı zamanda ortak olmak, dost olmak istiyoruz; halklarımızın ve bölgemizin çıkarı için bunu yapmalıyız."

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, turizm sektörünün öneminin altını çizerek, "Özellikle eğitim turizmi konusu Malta'da çok fazla önem verdiğimiz bir alan. Daha fazla Türk öğrencinin İngilizce öğrenmek için Malta'ya gelmesini isteriz. Birçok eğitim kurumumuz var." dedi.

Özel sektöre, "Gelin, Malta'daki fırsatları değerlendirin" çağrısını yapan Preca, Malta'nın doğru bir özel sektör ortamı sağladığını, yetkin iş gücüne ve elverişli bir vergi rejimine olduğunu anlattı.

Preca, "Hükümetimiz, Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir. Malta olarak AB'nin genişleme politikalarını destekliyoruz. Sürdürülebilir barışçı ve müreffeh bir Avrupa için bu çabalar çok değerlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı toplantının sonunda aile fotoğrafı çekildi.

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