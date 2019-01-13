Hükümet krizinde Trump ‘rekor kırdı’
ABD Başkanı Donald Trump ve Senato arasındaki Meksika sınırına ‘duvar kavgası’ ABD tarihinde hükümetin en uzun süre kapalı kalma rekorunun kırılmasına neden oldu.
1996’da, eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde hükümetin 21 gün kapalı kalmasının ardından ABD hükümetinin kapalı kaldığı 22’nci gün dün geride kaldı. Siyasi bir çözümün ufukta gözükmediği sorun 800 bin ABD’linin maaşlarını almadan çalışmasına neden oluyor. CNN International, hükümet krizine ilişkin, “ABD Başkanı Trump sürekli olarak rekorların başkanı olduğunu söylüyor. Yeni rekoru hükümetin kapalı kapalı kalma süresiyle kırdı. Washington’a yürümeyen işlerin yeni dip noktası” ifadesini kullandı. ABD Başkanı, 5.7 milyar dolarlık duvar bütçesini Demokratlar’ın onaylamaması sebebiyle Kongre’yi bypass etmek için olağanüstü hâl ilan edebileceğini tekrarladı. Öte yandan, Financial Times gazetesi, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın da yer aldığını iddia etti.
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