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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hükümet krizinde geri adım

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Hükümet krizinde geri adım

ABD Başkanı Donald Trump’ın 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin üç haftalığına açılmasına olanak sağlaması ABD basınında ‘Trump’ın geri adımı’ olarak nitelendirildi.

ABD’de Kongre’nin Başkan Trump’ın Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvar için ödenek vermemesi nedeniyle 35 gündür yaşanan hükümet krizi üç haftalığına rafa kaldırıldı. Trump’ın 15 Şubat’a kadar süre tanımak için bütçeyi onaylayacağını söylemesi üzerine yasa tasarısı hızla Kongre ve Trump’ın onayından geçti. Washington Post gazetesi, geçici uzlaşmayla ilgili, “Trump yenildi. Nokta” başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Trump’ın uzlaşmak zorunda kalmasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin hükümet yeniden açılana kadar ‘hiçbir şey yapmama’ konusunda kararlı olmasının büyük rol oynadığı vurgulandı. Buna göre Nancy Pelosi, istediğini elde ederken, Meksika duvarı için istediği 5.7 milyar dolarlık ödeneği almadan hükümeti açmayacağını söyleyen Trump ise eli boş döndü. Reuters ajansı bütçe krizi nedeniyle ülke güvenliğinin zarar göreceği kaygısının Trump’ı geçici uzlaşmaya teşvik ettiğini belirtti.

DÖRT SEÇENEK SUNULDU

Reuters’a göre Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Trump’a olağanüstü hal ilanı dahil dört seçenek sundu. Olağanüstü hal ilanı durumunda Trump, Kongre onayı gerekmeden duvar için ödenek bulabilecekti. Trump, cuma günü konuyla ilgili açıklama yapmaya giderken danışmanları bile neye karar verdiğini bilmiyordu. Ancak Trump, 15 Şubat’a kadar hükümete kaynak sağlamayı kabul etti ve o zamana kadar sınır güvenliği konusunda uzlaşıya varılmazsa “Ya hükümet yeniden kapanır ya da acil durumlarda anayasanın bana verdiği yetkiyi kullanırım” dedi. Bütçe krizi yüzünden 800 bin memurun bir kısmı ücretsiz izne yollanmış ya da maaş almadan çalışıyordu. Trump’ın bu durumun güvenlik zafiyetine dönüşmemesi için bu adımı attığı belirtiliyor. Reuters’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Teslim olmadık. Başkan bir şans daha vermek istedi” dedi. 

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Trump, Kongre’den Meksika sınırı için 5.7 milyar dolar ödenek istiyor. Kongre ise böyle bir harcamaya gerek olmadığını savunuyor. S&P Global Ratings’in cuma günü yayınladığı rapora göre, ABD ekonomisi hükümetin kapanmasıyla en az 6 milyar dolar kaybetti.

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