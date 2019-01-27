Hükümet krizinde geri adım
ABD Başkanı Donald Trump’ın 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin üç haftalığına açılmasına olanak sağlaması ABD basınında ‘Trump’ın geri adımı’ olarak nitelendirildi.
ABD’de Kongre’nin Başkan Trump’ın Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvar için ödenek vermemesi nedeniyle 35 gündür yaşanan hükümet krizi üç haftalığına rafa kaldırıldı. Trump’ın 15 Şubat’a kadar süre tanımak için bütçeyi onaylayacağını söylemesi üzerine yasa tasarısı hızla Kongre ve Trump’ın onayından geçti. Washington Post gazetesi, geçici uzlaşmayla ilgili, “Trump yenildi. Nokta” başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Trump’ın uzlaşmak zorunda kalmasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin hükümet yeniden açılana kadar ‘hiçbir şey yapmama’ konusunda kararlı olmasının büyük rol oynadığı vurgulandı. Buna göre Nancy Pelosi, istediğini elde ederken, Meksika duvarı için istediği 5.7 milyar dolarlık ödeneği almadan hükümeti açmayacağını söyleyen Trump ise eli boş döndü. Reuters ajansı bütçe krizi nedeniyle ülke güvenliğinin zarar göreceği kaygısının Trump’ı geçici uzlaşmaya teşvik ettiğini belirtti.
DÖRT SEÇENEK SUNULDU
Reuters’a göre Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Trump’a olağanüstü hal ilanı dahil dört seçenek sundu. Olağanüstü hal ilanı durumunda Trump, Kongre onayı gerekmeden duvar için ödenek bulabilecekti. Trump, cuma günü konuyla ilgili açıklama yapmaya giderken danışmanları bile neye karar verdiğini bilmiyordu. Ancak Trump, 15 Şubat’a kadar hükümete kaynak sağlamayı kabul etti ve o zamana kadar sınır güvenliği konusunda uzlaşıya varılmazsa “Ya hükümet yeniden kapanır ya da acil durumlarda anayasanın bana verdiği yetkiyi kullanırım” dedi. Bütçe krizi yüzünden 800 bin memurun bir kısmı ücretsiz izne yollanmış ya da maaş almadan çalışıyordu. Trump’ın bu durumun güvenlik zafiyetine dönüşmemesi için bu adımı attığı belirtiliyor. Reuters’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Teslim olmadık. Başkan bir şans daha vermek istedi” dedi.
BİLGİ NOTU
ABD Başkanı Trump, Kongre’den Meksika sınırı için 5.7 milyar dolar ödenek istiyor. Kongre ise böyle bir harcamaya gerek olmadığını savunuyor. S&P Global Ratings’in cuma günü yayınladığı rapora göre, ABD ekonomisi hükümetin kapanmasıyla en az 6 milyar dolar kaybetti.
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