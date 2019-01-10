Hükümet kapanınca Hubble Uzay Teleskobu kaderine terk edildi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndaki ana kamerada arıza meydana geldi. ABD'de hükümetin kapalı olması sebebiyle teleskobun tamirinin yakın tarihte gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.
NASA geçtiğimiz salı günü Twitter hesabında Hubble Geniş Alan Kamerası 3'ün çalışmayı durdurduğunu açıkladı. Teleskobun diğer enstrümanlarının düzgün olarak çalıştığı belirtildi.
Teleskopta olası bir olumsuzluğa karşı ek sistemler devreye giriyor olsa da kameranın ne zaman tamir edileceği henüz bilinmiyor.
ABD'de 19 günden bu yana hükümetin kapalı olması sebebiyle NASA gibi kurumlara da herhangi bir ödenek ayrılmıyor. Hubble'ın işleyişinden sorumlu olan NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi de hükümetin kapalı olması sebebiyle kapalı durumda. Merkezde şu an için yalnızca çok az sayıda personel çalışıyor.
1990 yılında uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu zaman zaman yeni teknolojilerle güncelleniyor.
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