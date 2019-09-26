‘Hükümet değil ajanları öldürdü’
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu’nda katıldığı bir oturumda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Suudi gazeteci Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan hükümetinin öldürmediğini, cinayeti hükümet ajanlarının işlediğini söyledi. “Kaşıkçı’yı biz öldürmedik” diyen Adil el-Cubeyr “Kaşıkçı’yı Suudi ajanlar, izin ve yetki almadan öldürdü” ifadelerini kullandı.
Ocak ayında başlatılan soruşturmanın hâlâ sürdüğünü belirten Cubeyr, cinayetten sorumlu tutulan 11 kişiden 5’inin idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bakan Cubeyr, soruşturma kapsamında ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya’dan yetkililerin çalıştığını ifade ederken, Türkiye’nin de soruşturmaya destek verdiğini açıkladı. Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan ve soruşturmaya dahil olan diğer ülkelerin böyle bir olayın tekrar yaşanmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.
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