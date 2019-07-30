HTŞ’yi Türkiye ile birlikte vuruyoruz
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Sergey Rudskoy, Suriye’nin İdlib bölgesinde terör örgütü El Kaide’nin uzantısı Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) unsurlarını Türkiye ile birlikte düzenlenen nokta operasyonlarıyla yok etmeye başladıklarını açıkladı.
Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki son durum hakkında bilgi veren General Rudskoy, “İdlib bölgesindeki militanlar gizlice güneybatı kesimlere canlı kuvvet ve modern silahlar aktarmaya başladı. HTŞ unsurlarının Suriye ordu birlikleriyle Rusya’nın Hmeymim üssüne saldırı düzenleme hazırlığı yaptıklarını istihbaratımız tespit etmiş bulunuyor. Gelişmeler karşısında harekete geçen Rusya, Türkiye ile birlikte teröristlerin bilinen mevzilerine ortak nokta vuruşları gerçekleştirmeye başladı. Bu kısa süreli operasyonların hedefi teröristlerin karargâhları ve silah depoları. Son dönemde teröristlerin eline güdümlü füzeler dahil bir dizi yabancı kökenli modern silahlar sevk edildiğini de tespit etmiş bulunuyoruz” dedi. Rudskoy, ortak operasyon olarak tanımladığı nokta vuruşlarıyla ilgili Türkiye’nin katılım biçimi hakkında ise ayrıntı vermedi.
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