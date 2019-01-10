HTŞ’ye rejim yol veriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHTŞ’ye rejim yol veriyor
GeriDünya HTŞ’ye rejim yol veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

HTŞ’ye rejim yol veriyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
HTŞ’ye rejim yol veriyor

El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ), Suriye’nin çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’te Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne karşı saldırılarını sürdürürken Türkiye ile Rusya arasında konuyla ilgili görüşmeler başladı. Hürriyet’e konuşan bir Suriyeli muhalif yetkili, Esad rejiminin HTŞ’ye yol verdiğini öne sürdü.

ÇATIŞMASIZLIK bölgesi İdlib’de El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam özellikle güney kesimlerde büyük kazanımlar elde ederken, örgütün ilerleyişini durdurmak için Türkiye ile Rusya arasında görüşmeler yapılıyor. Bu temaslarının sonucunun yakında sahaya yansıyabileceği belirtildi. Bu kapsamda dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib’deki gelişmeler başta, bölgesel güvenlik konuları Soçi mutabakatı kapsamında değerlendirildi.

Ankara’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı bir gruptan bir yetkili, son dönemde İdlib bölgesine Esad rejim güçlerinin kontrolünde bulunan sınır hatları Hama (İdlib güneyi) ve Halep (İdlib doğusu) kırsalından yabancı savaşçıların girdiğini ileri sürdü. Aynı yetkili, “Sahada tuhaf gelişmeler oluyor. Bizim birliklerimizde de dağılma olduğu bir gerçek. Ancak HTŞ’nin kısa bir zaman içinde palazlanıp DEAŞ gibi değişik milletlerden oluşan bir terör örgütüne dönüşmesi çok dikkat çekici” dedi.

FIRAT’IN DOĞUSU İLE BAĞLANTILI

İdlib’deki bu gelişmelerin, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı gündemine almasından sonra yaşamasına dikkat çeken ÖSO’lu kaynak, “Amaç, Türkiye’nin gözünü Fırat’ın doğusu yerine yeniden İdlib’e yönlendirmek. Ben Suriye’de 2019’da siyasi bir sürecin başlatılacağını düşünüyorum. İdlib’de yaşananlar bununla da bağlantılı. Herkes son kez bir şeyler kazanmak istiyor. HTŞ’ye de bunun için maşa görevi veriliyor” değerlendirmesi yaptı.

RADİKALLER GÜNEYİ ALDI

HTŞ, özellikle İdlib’in güneyindeki El Gab ovasında ilerleyişini sürdürüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, yoğun çatışmalar sonucu bu bölgede El Hamidiye, Kulaydın, El Zukum, Dukmak, El Amkiyah, El Hebit, Safvan, Karsa ve Cabal Şaşabo köylerinde kontrol ÖSO’ya bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden (UKC), HTŞ’ye geçti. Karsa’daki çatışmalarda da 10 UKC mensubu HTŞ’ye esir düştü. HTŞ’ye ait konvoyların İdlib’in güneyinde M 5 otoyolu kenarında bulunan Maaret el Numan’a iyice yaklaştığı ileri sürülürken, örgütün Maaret el Numan’ın alt kesimindeki Han Şeyhun’a doğru da inmeye başladığı bildirildi. Kuzeyde ise Daret İzze’de tamamen kontrolü ele geçiren HTŞ’nin UKC mensuplarını yakalamak için kasaba merkezinde değişik yerlerde kontrol noktaları kurduğu belirtildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı

Hollanda, çifte pasaporta sahip 15 kişinin vatandaşlığını iptal etti

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan terörle mücadele mesajı

Rusya'dan görüşme duyurusu