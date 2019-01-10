HTŞ’ye rejim yol veriyor
El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ), Suriye’nin çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’te Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne karşı saldırılarını sürdürürken Türkiye ile Rusya arasında konuyla ilgili görüşmeler başladı. Hürriyet’e konuşan bir Suriyeli muhalif yetkili, Esad rejiminin HTŞ’ye yol verdiğini öne sürdü.
ÇATIŞMASIZLIK bölgesi İdlib’de El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam özellikle güney kesimlerde büyük kazanımlar elde ederken, örgütün ilerleyişini durdurmak için Türkiye ile Rusya arasında görüşmeler yapılıyor. Bu temaslarının sonucunun yakında sahaya yansıyabileceği belirtildi. Bu kapsamda dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib’deki gelişmeler başta, bölgesel güvenlik konuları Soçi mutabakatı kapsamında değerlendirildi.
Ankara’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı bir gruptan bir yetkili, son dönemde İdlib bölgesine Esad rejim güçlerinin kontrolünde bulunan sınır hatları Hama (İdlib güneyi) ve Halep (İdlib doğusu) kırsalından yabancı savaşçıların girdiğini ileri sürdü. Aynı yetkili, “Sahada tuhaf gelişmeler oluyor. Bizim birliklerimizde de dağılma olduğu bir gerçek. Ancak HTŞ’nin kısa bir zaman içinde palazlanıp DEAŞ gibi değişik milletlerden oluşan bir terör örgütüne dönüşmesi çok dikkat çekici” dedi.
FIRAT’IN DOĞUSU İLE BAĞLANTILI
İdlib’deki bu gelişmelerin, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı gündemine almasından sonra yaşamasına dikkat çeken ÖSO’lu kaynak, “Amaç, Türkiye’nin gözünü Fırat’ın doğusu yerine yeniden İdlib’e yönlendirmek. Ben Suriye’de 2019’da siyasi bir sürecin başlatılacağını düşünüyorum. İdlib’de yaşananlar bununla da bağlantılı. Herkes son kez bir şeyler kazanmak istiyor. HTŞ’ye de bunun için maşa görevi veriliyor” değerlendirmesi yaptı.
RADİKALLER GÜNEYİ ALDI
HTŞ, özellikle İdlib’in güneyindeki El Gab ovasında ilerleyişini sürdürüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, yoğun çatışmalar sonucu bu bölgede El Hamidiye, Kulaydın, El Zukum, Dukmak, El Amkiyah, El Hebit, Safvan, Karsa ve Cabal Şaşabo köylerinde kontrol ÖSO’ya bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden (UKC), HTŞ’ye geçti. Karsa’daki çatışmalarda da 10 UKC mensubu HTŞ’ye esir düştü. HTŞ’ye ait konvoyların İdlib’in güneyinde M 5 otoyolu kenarında bulunan Maaret el Numan’a iyice yaklaştığı ileri sürülürken, örgütün Maaret el Numan’ın alt kesimindeki Han Şeyhun’a doğru da inmeye başladığı bildirildi. Kuzeyde ise Daret İzze’de tamamen kontrolü ele geçiren HTŞ’nin UKC mensuplarını yakalamak için kasaba merkezinde değişik yerlerde kontrol noktaları kurduğu belirtildi.
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