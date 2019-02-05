HTŞ’nin Blackwater’ı
Amerikan paralı asker şirketi Blackwater’a benzetilen ‘Malhama Tactical’ grubunun Suriye’nin İdlib vilayetinde terör örgütü El Kaide’nin uzantısı HTŞ’ye eğitim verdiği öne sürülüyor. İddiaya göre, Rus ordusundan eski askerlerin kurduğu şirket şimdiye kadar Suriye’de 2 bin kişiyi eğitti.
SURİYE’de Mayıs 2016’da bir kısmı Rus ordusundan kaçan eski askerler tarafından kurulan Malhama örgütünün, terör örgütü El Kaide’nin uzantısı Heyet el Tahrir eş Şam’a (HTŞ) eğitim verdiği ve bu eğitimlerin HTŞ’nin İdlib’de son dönemde elde ettiği askeri kazanımlarda önemli rol oynadığı belirtiliyor. Hürriyet, HTŞ üyelerine verdikleri askeri eğitimleri sosyal medyadan yayarak önemli bir kitleye ulaşan Malhama’yı araştırdı. Geçen yıl bir Rus bombardımanında öldüğü düşünülen MT’nin kurucusu Ebu Refik’in ise hâlâ örgütün başında olduğu düşünülüyor. Kanadalı iBRABO isimli istihbarat şirketi, Ebu Refik’in ve örgütü şu anda yönettiği öne sürülen kişinin yüzü kapalı görüntülerini özel bir program ile karşılaştırdı. Sonuca göre, büyük olasılıkla örgütü hâlâ ‘öldü’ denilen Ebu Refik yönetiyor.
‘2 BİN KİŞİYİ EĞİTTİK’
Hürriyet’in sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği bir MT üyesi, örgütün 15 kişiden oluştuğunu ve üyelerin büyük kısmının eskiden Rus ordusuna mensup kişiler olduğunu belirtti. Genellikle çatışmalara girmeden sadece ‘özel timlere’ eğitim verdiklerini söyleyen kişi, şu ana kadar büyük çoğunluğu HTŞ olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye özel operasyon eğitimleri verildiğini aktardı. Malhama Tactical’ın HTŞ dışında Türkistan İslam Partisi’ne de askeri eğitim sağladığı belirtiliyor. Hürriyet’e konuşan iBRABO isimli araştırma şirketinden Jeff R. Weyers ise Malhama Tactical’ın verdiği askeri eğitimin HTŞ’nin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı gruplarla çatışmalarında avantaj sağlamasının oldukça mümkün olduğunu belirtti. Hürriyet’in ulaştığı ÖSO’nun bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi’nin Sözcüsü Naci Mustafa, İdlib’de son haftalarda HTŞ ile ÖSO bileşenleri arasında yer alan çatışmalara ‘Malhama’ grubunun katılımı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.
‘ÖLDÜ’ DENMİŞTİ YAŞIYOR MU
MT’yi kuran Ebu Refik isimli Özbek’in bir Rus hava saldırısı sonrasında ölmesinin ardından örgütün başına Ebu Selman el Belarusi isimli ‘Belarus’ kökenli bir kişinin geçtiği söyleniyordu. Hürriyet, El Belarusi’nin gerçek kimliğini öğrenmek için Kanadalı araştırma grubu iBRABO’dan Malhama’nın tanıtım videolarındaki ‘Ebu Refik’ ve ‘El Belarusi’nin görüntülerinin karşılaştırılarak kimlik testi yapılmasını sağladı. iBRABO’ya göre, videolarda yüzünü kapatan ‘Ebu Refik’ ve ‘El Belarusi’nin kimlikleri yüzde 82 oranında örtüşüyor. Buna göre, İdlib’de geçen sene gerçekleşen bir hava saldırısında MT’nin kurucusu Ebu Refik’in karısı ve çocuğu öldü; kendisi ise yaralı kurtuldu. Ancak Refik’in öldüğüne dair haberler kendisi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı. Ebu Refik’in Türkçe de konuştuğu biliniyor.
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