HRW'nin Suudi Arabistan raporunda KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti vurgusu
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW) raporunda, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'de ve Ã¼lke iÃ§indeki diÄŸer insan haklarÄ± ihlallerinin de ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸu vurgulandÄ±.
Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin "2019 DÃ¼nya Raporu"nun Suudi Arabistan ile ilgili kÄ±smÄ±nda, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin ardÄ±ndan dikkatlerin bu Ã¼lkenin ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n 2018'deki insan haklarÄ± karnesine Ã§evrildiÄŸi belirtildi.
KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin koalisyonun Yemen'de savaÅŸ suÃ§u boyutuna ulaÅŸabilecek dÃ¼zeyde kanunsuz saldÄ±rÄ±larÄ±, Ã¼lkedeki muhalif ve insan haklarÄ± aktivistlerine yÃ¶nelik baskÄ±lar gibi Suudi Arabistan'da devam eden insan haklarÄ± ihlallerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸuna iÅŸaret edildi.
Raporda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen HRW OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Michael Page, "KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti sadece, Prens Bin Selman'Ä±n namÄ±na zarar vermedi, aynÄ± zamanda Suudi Ã¶nderliÄŸindeki bir kanunsuzluk modelini ortaya Ã§Ä±kardÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Suudi Arabistan'Ä±n, "paramparÃ§a olmuÅŸ imajÄ±nÄ±" dÃ¼zeltmesi iÃ§in tutuklu muhalifleri serbest bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Page, "DÃ¼nya, Suudi Arabistan'Ä±n geÃ§en yÄ±l zirveye ulaÅŸan ciddi insan haklarÄ± ihlalleri ve zararlÄ± uygulamalarÄ± iÃ§in hakkÄ±nÄ± arama fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmamalÄ±." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
"YEMEN'DEKÄ° SALDIRILAR SAVAÅž SUÃ‡U BOYUTUNA ULAÅžABÄ°LECEK NÄ°TELÄ°KTE"
Raporda, Suudi Arabistan Ã¶nderliÄŸindeki koalisyonun 2015'ten bu yana Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta, "savaÅŸ suÃ§u boyutuna ulaÅŸabilecek" birÃ§ok saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi.
GeÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 22 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan raporda, aÄŸustosta ise bir okul otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ hedef alan saldÄ±rÄ±da da onlarca Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, onlarcasÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Suudi Arabistan'da birÃ§ok kadÄ±n kadÄ±n aktivistin tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, bu kadÄ±nlara yÃ¶nelik taciz ve iÅŸkence iddialarÄ±nÄ±n da ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgusu yapÄ±ldÄ±.
KAÅžIKÃ‡I CÄ°NAYETÄ°NÄ°N ÃœZERÄ°NDEN 108 GÃœN GEÃ‡TÄ°
Suudi ArabistanlÄ± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n, evlilik iÅŸlemleri iÃ§in 2 Ekim 2018'de girdiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda organize bir ÅŸekilde katledilmesinin Ã¼zerinden 108 gÃ¼n geÃ§ti.
Orta DoÄŸu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¼ndemindeki yerini koruyor.
Cinayetin Ã¼zerinden geÃ§en 108 gÃ¼nde KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n ne zaman, nerede ve nasÄ±l Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili bilgiler ortaya Ã§Ä±karken, cesedinin nerede olduÄŸu konusu ise hala netlik kazanmadÄ±.
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