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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 07:01, Son GÃ¼ncelleme:

HRW'nin Suudi Arabistan raporunda KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti vurgusu

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HRW'nin Suudi Arabistan raporunda KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti vurgusu

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW) raporunda, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'de ve Ã¼lke iÃ§indeki diÄŸer insan haklarÄ± ihlallerinin de ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸu vurgulandÄ±.

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin "2019 DÃ¼nya Raporu"nun Suudi Arabistan ile ilgili kÄ±smÄ±nda, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin ardÄ±ndan dikkatlerin bu Ã¼lkenin ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n 2018'deki insan haklarÄ± karnesine Ã§evrildiÄŸi belirtildi.

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin koalisyonun Yemen'de savaÅŸ suÃ§u boyutuna ulaÅŸabilecek dÃ¼zeyde kanunsuz saldÄ±rÄ±larÄ±, Ã¼lkedeki muhalif ve insan haklarÄ± aktivistlerine yÃ¶nelik baskÄ±lar gibi Suudi Arabistan'da devam eden insan haklarÄ± ihlallerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸuna iÅŸaret edildi.

Raporda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen HRW OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Michael Page, "KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti sadece, Prens Bin Selman'Ä±n namÄ±na zarar vermedi, aynÄ± zamanda Suudi Ã¶nderliÄŸindeki bir kanunsuzluk modelini ortaya Ã§Ä±kardÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n, "paramparÃ§a olmuÅŸ imajÄ±nÄ±" dÃ¼zeltmesi iÃ§in tutuklu muhalifleri serbest bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Page, "DÃ¼nya, Suudi Arabistan'Ä±n geÃ§en yÄ±l zirveye ulaÅŸan ciddi insan haklarÄ± ihlalleri ve zararlÄ± uygulamalarÄ± iÃ§in hakkÄ±nÄ± arama fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmamalÄ±." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

"YEMEN'DEKÄ° SALDIRILAR SAVAÅž SUÃ‡U BOYUTUNA ULAÅžABÄ°LECEK NÄ°TELÄ°KTE"

Raporda, Suudi Arabistan Ã¶nderliÄŸindeki koalisyonun 2015'ten bu yana Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta, "savaÅŸ suÃ§u boyutuna ulaÅŸabilecek" birÃ§ok saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi.

GeÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 22 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan raporda, aÄŸustosta ise bir okul otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ hedef alan saldÄ±rÄ±da da onlarca Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, onlarcasÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Suudi Arabistan'da birÃ§ok kadÄ±n kadÄ±n aktivistin tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, bu kadÄ±nlara yÃ¶nelik taciz ve iÅŸkence iddialarÄ±nÄ±n da ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgusu yapÄ±ldÄ±.

KAÅžIKÃ‡I CÄ°NAYETÄ°NÄ°N ÃœZERÄ°NDEN 108 GÃœN GEÃ‡TÄ°

Suudi ArabistanlÄ± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n, evlilik iÅŸlemleri iÃ§in 2 Ekim 2018'de girdiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda organize bir ÅŸekilde katledilmesinin Ã¼zerinden 108 gÃ¼n geÃ§ti.

Orta DoÄŸu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¼ndemindeki yerini koruyor.

Cinayetin Ã¼zerinden geÃ§en 108 gÃ¼nde KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n ne zaman, nerede ve nasÄ±l Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili bilgiler ortaya Ã§Ä±karken, cesedinin nerede olduÄŸu konusu ise hala netlik kazanmadÄ±.

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