Hostes uçaktan atladı
Emirates Havayolları'nın Dubai-Entebbe seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının hostesi, uçak Uganda'daki Entebbe Havalimanı'na inince acil çıkış kapısını açarak atladı.
Elena Vassileva isimli 46 yaşındaki kabin memuru metrelerce yükseklikten piste yığıldı. Kisubi Hastanesi'ne kaldırılan hostes kurtulamadı. Açıklama yapan havayolu şirketi, acil çıkış kapısını açan hostesin atlayarak hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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