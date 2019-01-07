Hortuma kapılan paraşütçünün zor anları
Avustralyalı bir yamaç paraşütçüsü ’toz hortumu’na yakalanıp, hayatının en zor uçuşunu gerçekleştirdi. Eşi ise çaresizce o anları kaydetti.
Yamaç paraşütçüsünün yerde bekleyen karısı tarafından çekilen görüntülerde, paraşütçünün uçtuğu sırada toz hortumuna yakalanıp havada takla atarak savrulduğu görülüyor.
Bu görüntüler karşısında paniğe kapılan karısının çığlıkları ve kocasına dikkatli ol diye seslendiği duyuluyor.
Hortumun savurduğu paraşütçü bir süre sonra tekrar paraşütün kontrolünü kazanıp uçmaya kaldığı yerden devam ediyor.
Bu sırada hortum ise yerde bekleyen paraşütçünün karısına ve arkadaşlarına doğru yön değiştirip bir anlığına yerde panik yaratıyor. Neyseki daha sonra tekrar yön değiştirip, uzaklaşarak kimseye zarar vermiyor.
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