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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyer.com.tr / Dış haberler - Fotoğraf: AP
02.09.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Horoz, yaşlı kadını öldürdü

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Horoz, yaşlı kadını öldürdü

Avustralya'da yaşlı bir kadının horozu tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Avustralya'nın güneyinde yaşayan yaşlı bir kadın kümesten yumurta toplarken horozunun saldırısına uğradı.

Yaşlı kadın horozun gagalamasıyla varisli damarına gelen darbeler sonucu kan kaybından hayatını kaybetti.

Horozun kurbanı yaşlı kadının ismi ve yaşı ailesinin daha fazla travma yaşamaması için gizli tutuldu.

Akılalmaz olay sonucunda, zararsız hayvanların öldürücü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldı.

Adelaide Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Roger Byard, başka bir yaşlı kadının da bacağını bir kedinin tırmalaması sonucunda hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Zararsız hayvanların neden olduğu ölümler üzerine çalışan Profesör Byard, Avustralya gazetesi ‘Adelaide Now’a "Yaşlı insanların varisli damarlarını basit bir operasyonla tedavi ettirmeleri içi çalışıyorum, çünkü özellikle varisli damarlar kolayca parçalanabiliyor" dedi.

Byard ayrıca, kedilerin insanların bacak ve ayak bileklerine sürtünmeyi sevdiğini, insanların arkasında oturduğunu ve bunun da yaşlı insanlarda yaralanmalara yol açabileceğini bildirdi.

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