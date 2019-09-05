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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Mine ÜÇGÜN Fotoğraf: AP
05.09.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Davayı horoz kazandı

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Davayı horoz kazandı

Bir garip haber de Fransa'dan... Fransız mahkemesi, komşuları tarafından mahkemeye verilen Maurice adlı horozun erken saatlerde ötmeye devam edebileceğine hükmetti.

Fransız medyası eski yaşam tarzı ile şehir hayatının arasında kalan bir 'savaş'ı ele aldı.

Maurice isimli horozun sahiplerinden biri olan Corinne Fesseau Reuters'a yaptığı açıklamada, komşularıın Maurice'nin sessiz olması yönünde açtığı davanın Rochefort mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

4 yaşındaki Maurice ismi verilen horozun sabah saatlerinde ötmesi, şehirden kasabaya gelen ve tam da sahiplerinin yanı başında ev alan Jean-Louis Biron isimli kişiyi oldukça rahatsız etti. Biron olayı mahkemeye taşımaya karar verdi.

Davacıların avukatı, kasabanın nüfusunun 7 bini geçtiğini belirterek, bölgenin kırsal olarak görülemeyeceğini savundu. Ancak mahkeme 5 Eylül'de verdiği kararda Maurice'in ötmeye devam edeceğine hükmetti.

Fransa'da daha önce de büyük kentlerden gelenlerin köylerdeki doğal seslerden rahatsız olmaları birçok kez dava konusu olmuştu. Çiftlik hayvanlarının yanı sıra kilise çanları da şikayet dilekçelerinde yer almıştı.

Maurice'in davası, Fransa'da, hayvan gürültüsü, koku veya böcek gibi kırsal yaşamın gerçekleriyle baş etmeye hazır olmadan köylerde yazlık ev satın alan kentlilerin yaşadığı gerilimi gözler önüne seriyor.

Fransa'da daha önce ineklere ve kilise çanlarına karşı benzer davalar açılmış, ancak hiçbiri ABD de dahil uzaklardan destek mektupları alan horoz Maurice ile aynı duygusal etkiyi yaratmamıştı.

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