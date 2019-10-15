Hong Kong’un yeni gecekondu heykeli
Protestoların aylardır devam ettiği Çin’e bağlı Özel İdari Bölge Hong Kong’da, göstericiler dün gece de Lion Rock Dağı’na bir ‘Özgürlük Heykeli’ diktiler.
Ağzında protestoculardaki gibi bir gaz maskesi ve başında baret olan heykel ayrıca bir elinde şemsiye, diğerinde de siyah bir bayrak tutuyor.
İki parçalı 4 metre uzunluğundaki heykel, 16 profesyonel tırmanışçının işbirliğiyle bir gecede taşındı ve yerine dikildi. Heykele “Lady Liberty” (Bayan Özgürlük) adı verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle