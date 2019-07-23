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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hong Konglu eylemcileri sopayla dövdüler

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Hong Konglu eylemcileri sopayla dövdüler

HONG Kong’ta pazar günü yüzbinden fazla kişinin katıldığı hükümet karşıtı yürüyüşün ardından evlerine dönen göstericilere Yuen Long bölgesinde bulunan bir metro istasyonunda eli sopalı, maskeli ve beyaz tişörtlü kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Demir çubuklarla yapılan saldırı sonucu birinin durumu ciddi olmak üzere en az 45 kişi yaralandı. Saldırının yarım saat kadar sürdüğü belirtilirken, polisin de olaya müdahale etmediği öne sürülüyor. Hong Kong yönetimi saldırıyı kınadıklarını açıklarken, kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Hong Kong, nisan ayından bu yana suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasal düzenleme planı yüzünden protestolara sahne oluyor.

ÇİN’DEN KINAMA

Çin yanlısı Hong Kong lideri Carrie Lam düzenlemenin geri çekildiğini açıklasa da eylemler ara ara devam ediyor. Önceki
gün de binlerce eylemci Çin’in milli ambleminin bulunduğu Hong Kong’daki idare binasına ilerlemiş, yumurta ve siyah
boya atmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, dün idare binasına saldırıyı kınarken, göstericilere yönelik saldırıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Hong Kong lideri ise polisin protestoculara saldırıya göz yumduğu iddialarının temelsiz olduğunu söyledi.

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