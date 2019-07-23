Hong Konglu eylemcileri sopayla dövdüler
HONG Kong’ta pazar günü yüzbinden fazla kişinin katıldığı hükümet karşıtı yürüyüşün ardından evlerine dönen göstericilere Yuen Long bölgesinde bulunan bir metro istasyonunda eli sopalı, maskeli ve beyaz tişörtlü kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
Demir çubuklarla yapılan saldırı sonucu birinin durumu ciddi olmak üzere en az 45 kişi yaralandı. Saldırının yarım saat kadar sürdüğü belirtilirken, polisin de olaya müdahale etmediği öne sürülüyor. Hong Kong yönetimi saldırıyı kınadıklarını açıklarken, kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Hong Kong, nisan ayından bu yana suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasal düzenleme planı yüzünden protestolara sahne oluyor.
ÇİN’DEN KINAMA
Çin yanlısı Hong Kong lideri Carrie Lam düzenlemenin geri çekildiğini açıklasa da eylemler ara ara devam ediyor. Önceki
gün de binlerce eylemci Çin’in milli ambleminin bulunduğu Hong Kong’daki idare binasına ilerlemiş, yumurta ve siyah
boya atmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, dün idare binasına saldırıyı kınarken, göstericilere yönelik saldırıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Hong Kong lideri ise polisin protestoculara saldırıya göz yumduğu iddialarının temelsiz olduğunu söyledi.
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