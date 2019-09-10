Hong Kong’dan ABD’ye uyarı
Çin’e bağlı Özel İdari Bölge Hong Kong yönetimi, hafta sonu protestocuların siyasi reform taleplerine destek için ABD Konsolosluğu’na düzenlediği yürüyüşün ardından, yabancı ülkeleri iç işlerine karışmama konusuna uyardı.
Açıklamada, ABD Kongre üyelerinin ‘Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nın Senato’da kabulü için yeniden meclise sunulacağına dair söylemlerinden üzüntü duyulduğu belirtildi. Protestoların gerekçesi olan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekileceği de hatırlatıldı. Göstericiler, ABD Temsilcileri Meclisi’nde kabul edilen ‘Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nın Senato gündemine alınması için ABD Konsolosluğu’na yürümüştü. Haziran ayında Temsilciler Meclisi’ne sunulan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası, ABD’nin Hong Kong’a ticarette ayrıcalıklar tanıyan ve kentin özerkliği kabul eden ABD Hong Kong Siyaset Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.
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