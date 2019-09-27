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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: Reuters
27.09.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı

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Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı

Hong Kong polisi, hazirandan bu yana protesto gösterilerinde bin 600 öğrencinin gözaltına alındığını belirterek, gençlere bu hafta düzenlenecek mitinglerde olaylardan uzak durma çağrısında bulundu.

Hong Kong Polisi Halkla İlişkiler Şefi Tse Chun-chung, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayından bu yana devam eden gösterilerde bin 600 öğrencinin gözaltına alındığını kaydetti.

Tse, sadece bu ay 207 lise ve üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını belirterek gençlerin suça karışma eğilimlerinin endişe verici olduğuna işaret etti.

Tse, protestoculardan, önceki mitinglerde olduğu gibi benzin istasyonlarının kundaklanması, sokak yangınları ve kamu araçlarına zarar verilmesi gibi şiddet olaylarından uzak durmalarını istedi.

Gençlerin yasaları çiğnemesi ve genç yaşta sabıka kayıtlarının olmasının endişe verici olduğunu belirten Tse, "Tüm gençlere hareketlerini yeniden düşünmeleri çağrısında bulunuyor, eğitimin ve ebeveynlerin gençlere yardımcı olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Polis, protestocuların 2014 yılında 79 gün boyunca genel oy hakkı talep etmek için kentteki önemli yerlerde gösteri yaptıkları Şemsiye Devrimi'nin beşinci yıldönümü etkinlikleri için Sivil İnsan Hakları Cephesi tarafından cumartesi günü Hong Kong şehir merkezinde yapılacak bir mitinge izin verdi.

Protestocular, ayrıca, 1 Ekim Salı günü Çin Komünist Partisi’nin Pekin'de düzenleyeceği 70’inci yıl kutlamaları öncesinde büyük bir yürüyüş yapmaya hazırlanıyor.

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