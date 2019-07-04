Hong Kong'daki protestolarda gözaltılar var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHong Kong'daki protestolarda gözaltılar var
GeriDünya Hong Kong'daki protestolarda gözaltılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
04.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Hong Kong'daki protestolarda gözaltılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hong Kong'daki protestolarda gözaltılar var

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, pazartesi günü Hong Kong'un Çin'e katılışının 22'nci yıl dönümünde düzenlenen protestolarla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, yaptığı açıklamada, hafta başında Hong Kong yönetiminin Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde düzenlenen protestoların ardından, aralarında Yasama Meclisini basmakla suçlanan bir kişinin de olduğu 13 kişinin gözaltına alındığını belirtti.     

Mong Kok'ta gözaltına alınan bir kişinin polise saldırmak, suç teşkil eden tahribata yol açmak, halka açık yerlerde hatalı davranışta bulunmak ve Yasama Meclisi Kompleksi'ne zorla girmekle suçlandığını ifade eden polis, pazartesi günü düzenlenen başka bir protestoyla ilgili gözaltına alınan 11 erkek ve 1 kadına da suç aletleri bulundurmak, yasa dışı toplanmak, polise saldırmak, polise mukavemet etmek ve kimlik belgesi bulundurmamak gibi suçlamalar yöneltildiğini kaydetti. Polisten yapılan açıklamada, bahsi geçen suç aletlerine ya da diğer ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi.     

Siber Güvenlik Başkomiseri Mohammed Swalikh, dün, bölgede devam eden, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı yapılan gösteriler sırasında polislere ait özel verileri internette paylaşan 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.     

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, pazartesi günü, Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçmişti.

Hong Kongdaki protestolarda gözaltılar var

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlatmıştı.

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alınmıştı.     

Diğer yandan, Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.     

ŞÜPHELİLERİN İADESİ YASA TASARISI     

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.     

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.     

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.     

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.     

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Kanada'da 6.5 şiddetli deprem
ABD'den Orta Doğu barış planı için yeni hamle hazırlığı
BMGK'de Libya saldırısı kınamasına ABD engeli