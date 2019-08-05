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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP-İHA
05.08.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Hong Kong'daki protestolarda 420 gösterici gözaltına alındı

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Hong Kong'daki protestolarda 420 gösterici gözaltına alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 420 gösterici gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 420 gösterici gözaltına alındı.

Polis sözcüsü Yolanda Yu Hoi-kwan, basına yaptığı açıklamada, protestolar sırasında ayaklanma, yasa dışı toplanma, silah bulundurma ve polise saldırı gibi suçlardan 9 Haziran'dan bu yana 420 göstericinin gözaltına alındığını kaydetti.

Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 139 polisin yaralandığını ifade eden Yu, bunlardan ikisinin hala hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Yu, gösteriler sırasında bin kadar göz yaşartıcı gaz fişeği atıldığını ve 300 kadar plastik mermi kullanıldığını belirtti.

Gösterilerde bugün alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong Havalimanı'nda 200'den fazla uçuş iptal edilmiş, bölgedeki metro seferlerinde aksamalar yaşanmıştı.

Hong Kongdaki protestolarda 420 gösterici gözaltına alındı

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kongdaki protestolarda 420 gösterici gözaltına alındı

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Baş Yönetici Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.  

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