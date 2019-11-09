Hong Kong'da üniversiteli kurban için yas
ÇİN’e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanan üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.
Hong Kong’da yayımlanan South China Morning Post’ta yer alan habere göre, Kraliçe Elizabeth Hastanesi yetkilileri, geçen pazartesi günü polisin biber gazıyla müdahalesi sırasında katlı otoparktan düşerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Chow Tsz-lok hayatını kaybettiğini açıkladı. Gösterilerde ölen ilk öğrenci olan Chow için yüzlerce protestocu Hong Kong’da yürüyüş düzenledi. Hong Kong yönetimi, “Şüphelilerin Çin anakarası, Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran” yasa tasarısını 3 Nisan’da parlamentoya sunmuş, sonrasında olaylar patlak vermişti. Tasarı, 23 Ekim’de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, “demokratik reform” talepleriyle eylemlerine devam ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle