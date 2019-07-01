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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
01.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Hong Kong'da protestolar Çin'e katılımın yıl dönümünde de sürdü

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Hong Kong'da protestolar Çin'e katılımın yıl dönümünde de sürdü

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bölgenin Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinde protestolarına devam etti.

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti.     

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlattı.     

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alındı.     

Hükümet, bu kararın protestolar değil hava durumu nedeniyle verildiğini ileri sürdü.     

Hong Kongda protestolar Çine katılımın yıl dönümünde de sürdü

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, törende yaptığı konuşmada, uzun süredir devam eden gösterilerin kendisine gençleri ve vatandaşları dinlemesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.     

Hükümetin aslında iyi niyete sahip olduğunu belirten Lam, "Bu durumdan ders çıkaracağım ve şunu temin ederim ki hükümetin gelecekteki çalışmaları halkla daha yakın olacak, onların beklentilerine, düşüncelerine ve amaçlarına daha duyarlı olacak." diye konuştu.     

Öte yandan, tören salonunda Lam'ı protesto eden ve onun istifasını isteyen Meclis Üyesi Helena Wong, polis tarafından dışarı çıkarıldı.     

Protestocular, hükümetin yasa tasarısını iptal etmesi, göstericilerle polis arasında gerçekleşen çatışmaları isyan olarak tanımlamaktan vazgeçmesi, göstericilere güç kullanan polisleri cezalandırması ve protestoculara yönelik tüm suçlamaları düşürmesi taleplerinin yerine getirilmesi için gösterilerine bugün de parlamento binası önünde devam edeceklerini belirtti. Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı      

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.     

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.     

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.  

Hong Kongda protestolar Çine katılımın yıl dönümünde de sürdü

   

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.      

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.     

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