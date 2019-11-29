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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriHong Kong'da polis protestoların yaşandığı üniversitedeki ablukaya son verdi
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Dünya
AA
29.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Hong Kong'da polis protestoların yaşandığı üniversitedeki ablukaya son verdi

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Hong Kong'da polis protestoların yaşandığı üniversitedeki ablukaya son verdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, protestoların yaşandığı Polytechnic Üniversitesi kampüsündeki 12 gündür sürdürdüğü ablukayı sonlandırdı.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, polis ekipleri bugün öğleden önce kampüs çevresindeki kordonu kaldırdı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Chow Yat-ming, dün ilk kez protestocuların kamp kurduğu üniversiteye giren polis ekiplerinin patlayıcı malzemeler ve tehlikeli maddeleri temizlemek için yürüttüğü çalışmaları tamamladığını bildirdi.

Polisin üniversitedeki aramaları sırasında herhangi bir protestocuya rastlanmadığını ve gözaltı işlemi yapmadığını ifade eden Chow, polisin öğle yemeğinden önce kampüsün kontrolünü okul yönetimine devredeceğini açıkladı.

Chow, kordonun kaldırılmasının ardından kampüs çevresindeki yolların yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

 4 binden fazla molotofkokteyli bulundu

Polisin iki gündür sürdürdüğü aramalarda protestocuların geride bıraktığı 4 bin 80 molotofkokteyli, 921 gaz tenekesi ile asit ve diğer kimyasal aşındırıcıların bulunduğu 588 şişe ele geçirdiği kaydedildi.

Öte yandan kampüs içinde park halindeki 44 aracın zarar gördüğü belirtildi.

Üniversitede polis ablukası 17 Kasım'dan bu yana sürüyordu. Abluka süresince yaklaşık 1100 protestocu kampüsten çıkarılmış, bunların 800'ü gözaltına alınmış, 18 yaş altında olduğu tespit edilen yaklaşık 300 protestocu ise serbest bırakılmıştı.

Kampüs içinde yaklaşık 100 kadar protestocunun eyleme devam ettiği sanılıyordu. Bunlardan bazılarının da gizlice kampüsü terk ettiği düşünülüyordu. Dün polisin kampüse girmesinden saatler önce saklandığı yerden dışarı çıkan maskeli bir protestocu, basına içeride 20'den az kişi olduğunu söylemişti.

Protestocular, üniversite kampüslerini işgal etmişti

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden hükümet ve Çin karşıtı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Göstericiler, 12 Kasım'da üniversite kent merkezinde yolları kapatmaya ve üniversite kampüslerini işgal etmeye başlamıştı.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, ancak ilerleyen günlerde işgal eylemi yalnızca Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

İşgaller nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Diğer yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 26 Kasım'da, Polytechnic Üniversitesi yerleşkesinde 10 gündür polis kuşatması altındaki 100 kadar protestocu öğrencinin, buradan kendi rızalarıyla ayrılıncaya kadar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmayacağını bildirmişti.

Kentte hazirandan bu yana aralıklarla süren protestolarda 5 bine yakın protestocu gözaltına alındı.

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