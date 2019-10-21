Hong Kong’da olaylar sürüyor
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı protestolar, dün, polisin yürüyüşe getirdiği yasağa rağmen devam etti.
Protestolar sırasında bir market, göstericiler tarafından talan edilirken, protestocular güvenlik kamerasının bulunduğu bir direği de elektrikli testereyle devirdi. Polis ise göstericilere mavi boyalı su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Polisten yapılan açıklamada, metro istasyonlarına molotofkokteyli atan, mülke ve bazı banka şubelerine zarar verenlere yönelik yakında gözaltılar olacağı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlara evlerinde kalmaları, pencerelerini kapalı tutmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Hong Kong’da protestoların hedefindeki ‘zanlıların yargılanmak üzere Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı’ protestolar üzerine iptal edilmişti.
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